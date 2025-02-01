TPASS 2.0常客優惠即起開跑 最快可在3月25日領到回饋金

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部推出TPASS 2.0，自1日開始累計搭乘紀錄，並最快可於2025年3月25日靠卡領取回饋金。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證(需完成記名登錄)每月搭乘公共運輸達11次以上之民眾，提供一定比例乘車金額回饋，以公路公共運輸(國道客運、公路客運、市區公車)為例，每月搭乘11~30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額；同時也針對已有常客優惠的軌道運輸(臺鐵、臺北捷運、新北捷運)提供加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2%乘車金額。

公路局提醒，只要在114年3月31日前至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站(服務台或售票加值機)購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，114年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

公路局進一步表示，參與公共運輸常客優惠回饋民眾需先至該局常客優惠回饋網頁點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，2025年2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金(最快於2025年3月25起可領取2月份回饋金)。