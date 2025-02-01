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好天氣要掰了！入夜變天 下周一強烈冷氣團全台溼冷

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
未來1周水氣多，下周一有華南雲雨系東移，剛好強烈大陸冷氣團南下，會是相當溼冷的天氣型態。本報資料照片
未來1周水氣多，下周一有華南雲雨系東移，剛好強烈大陸冷氣團南下，會是相當溼冷的天氣型態。本報資料照片

今天大年初四，各地天氣多雲可見陽光，中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前鋒面準備要通過，部分地區有零星降雨發生，今天入夜過後有降雨發生機會。

南方雲系影響，中央氣象署發布大雨特報，今天高雄山區有局部大雨發生的機率。

今天鋒面通過之後，馬上有東北季風南下，曾昭誠表示，所以明天北部、宜蘭白天溫度跟今天相比下降3至4度左右。下周一開工日強烈大陸冷氣團南下，各地溫度明顯下降，預計影響到下周三，下周四稍稍減弱，真正回溫要等到下周五。

新竹以南白天天氣不錯，北部和東半部多雲。曾昭誠表示，鋒面正在通過台灣附近，天氣稍微不穩定。台灣附近有降雨回波正在移動，山區和宜蘭、東半部、恆春半島、高雄、澎湖都有零星回波通過，可能有零星降雨，不會持續太久。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天白天降雨以山區、基隆北海岸、東半部為主。入夜後北部和東半部、中南部山區仍有降雨機會。明天受到東北季風影響，雨勢以迎風面北部和東半部為主，中南部山區也有零星降雨。

曾昭誠表示，明天東北季風影響，北部和宜蘭率先開始降溫，中南部不太受影響。下周一強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，一直影響到下周三，直到下周四高壓才會慢慢出海，東北季風減弱，轉為偏東風環境，下周五整體溫度才會慢慢回升。後期都是偏東風環境，後期降雨偏東半部為主。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天、明天中南部20度左右；明天北部、宜蘭比今天下降3至4度左右，不過低溫下降不是特別明顯。明晚到下周一清晨各地溫度明顯下降，愈晚愈冷，中南部高溫從25度到下周二可能20度以下，北部、宜蘭下周二清晨、下周三清晨只剩下11度左右；中南部清晨12至15度左右，空曠地區再低1至2度。台中以北、宜花下周二清晨、下周三清晨可能有部分地區低於10度，務必做好保暖工作。

強烈大陸冷氣團影響，下周三仍是相當寒冷的天氣。曾昭誠表示，下周四溫度稍稍回升，明顯回溫要等到下周五至下周六。

降雨趨勢，曾昭誠表示，未來1周水氣多，下周一有華南雲雨系東移，剛好強烈大陸冷氣團南下，會是相當溼冷的天氣型態，北部和東半部、中南部山區明顯降雨，甚至中南部平地也有零星飄雨現象。下周二環境稍微轉乾，會比較乾冷一些，只有花東和中南部山區有一些降雨。下周三、下周四環境偏東北風，且水氣稍微增加，所以迎風面的桃園以北、東半部、中南部山區有些降雨機會，雨量會比下周二增加一些。下周五、下周六稍微轉乾，且轉為偏東風，整體降雨型態轉為偏東半部為主。

至於高山降雪機率，曾昭誠表示，下周一強烈大陸冷氣團開始南下，各地和高山溫度開始降低，高海拔地區溫度和水氣條件配合，下周一北部和東北部2500公尺以上高山有降雪或冰霰狀況，中部3000公尺以上高山也有下雪或冰霰機會。下周二稍微轉乾，整體降雪機率降低一點。

未來1周水氣多，下周一有華南雲雨系東移，剛好強烈大陸冷氣團南下，會是相當溼冷的天氣型態。本報資料照片
未來1周水氣多，下周一有華南雲雨系東移，剛好強烈大陸冷氣團南下，會是相當溼冷的天氣型態。本報資料照片

冷氣團 宜蘭

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