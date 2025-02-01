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消保處：春節聚餐找代駕 注意收費標準應揭示

中央社／ 台北1日電

春節聚餐多，行政院消保處今天表示，飲酒後若有開車需要，「代駕服務」不失為安全返家的選項，而代駕業者應於契約中載明收費標準及付款方式，並於提供服務前，向消費者揭示契約內容及與消費者確認。

消保處今天透過新聞稿指出，許多民眾在農曆春節期間與家人或親朋好友外出歡聚，若有聚餐飲酒，應記得「開車不飲酒、飲酒不開車」，飲酒後若有開車的需要，除了由未飲酒的親友代勞，代駕服務也不失為安全返家的選項。

消保處表示，為貫徹酒駕零容忍及禁止酒駕的政策，交通部已於民國109年公告「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」，消費者於訂約前可查閱代駕契約規範內容，維護訂約的權益。

根據消保處說明，代駕服務是指經營代駕服務的業者，指派代駕人，代替消費者將指定的車輛開到指定的地點，為了確保安全，代駕人必須具有職業駕照，而且沒有犯罪紀錄。

代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項重要規定包含，業者應於契約中載明收費標準及付款方式，並於提供服務前，向消費者揭示契約內容及與消費者確認；消費者本人須意識清楚，如已處於意識不清楚、醉酒等情況，須有意識清楚的陪同人員陪同至指定地點；車輛部分，須提供具有強制汽車責任保險、非盜贓車、車況正常的車輛。

此外，代駕人到達約定地點，在通知消費者前，消費者得不附理由終止契約，而業者接獲消費者終止契約通知後，應即通知代駕人，且不得要求消費者支付任何費用；不過，代駕人到達約定地點，通知消費者後，消費者若終止契約，其所生費用，得由消費者負擔。

至於代駕服務期間，消費者如有違反交通法規的要求，代駕人應告知及拒絕。代駕服務期間，因交通違規所生的處罰案件，除是消費者行為所致者外，由代駕服務業者負責；如罰鍰由消費者代為繳納者，代駕服務業者應負責償還。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

意識 消費者

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