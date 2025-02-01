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財神爺眷顧！越籍移工刮到頭獎全身發抖 1200萬元決定只做這件事

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財神爺眷顧！越籍移工刮到頭獎全身發抖 1200萬元決定只做這件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
這張刮刮樂價值1200萬元，幸運兒是越南女性，而且決定將大獎獎金全數寄回越南給家人，她自己則會繼續留在台灣工作。圖／台彩提供
這張刮刮樂價值1200萬元，幸運兒是越南女性，而且決定將大獎獎金全數寄回越南給家人，她自己則會繼續留在台灣工作。圖／台彩提供

財神爺眷顧不分國籍，一名越南籍女性買了4張「1200萬大吉利」刮刮樂，才刮開第1張，就刮中1200萬元頭獎，當場全身發抖，頭皮發麻，激動不已，她將把這筆高額意外之財，全數寄回越南給家人，自己會繼續留在台灣工作。

全國第2個「1200萬大吉利」頭獎開在彰化，而且這是一則感人的中獎人故事，根據台彩轉述，彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路「祥富彩券行」代理人陳先生表示，刮到頭獎的是年輕越南籍女性，當天晚上她與3名同是越南籍的男性友人一起前往彩券行，4人各自挑選自己順眼的刮刮樂。

這位頭獎幸運兒沒有特別的選號或是撇步，就是被閃亮亮的「1200萬大吉利」吸引，一共買了4張，隨手刮開第1張、第4個遊戲區時看到3個相同金額是12,000,000時，她全身發抖，尤其是聽到投注機發出與平常中獎不同的音樂，並確認是中了頭獎後，她整個人頭皮發麻、激動地說，這筆錢會全數寄回越南，讓家人能夠過個好年，而她自己則會選擇繼續留在台灣工作。

台彩說，代理人陳先生過年前特地將店內的聚寶盆帶去埔鹽「順澤宮」加持，沒想到福氣、財氣果真聚在一起，他也希望這樣的財運可以延續給更多的人。

「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。台彩統計至1月31日止，已刮出2個1200萬元、13個100萬元。

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