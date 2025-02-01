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南港北雲餐廳疑食物中毒累計已16人就醫 北市衛局曝用餐區間

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市再傳疑似食物中毒案，不少民眾全家到南港「北雲餐廳」圍爐，卻上吐下瀉、身體不適掛急診，北市衛生局前晚陸續接獲醫院通報，截至今天已有16人就醫。記者林佳彣／攝影
北市再傳疑似食物中毒案，不少民眾全家到南港「北雲餐廳」圍爐，卻上吐下瀉、身體不適掛急診，北市衛生局前晚陸續接獲醫院通報，截至今天已有16人就醫。記者林佳彣／攝影

北市再傳疑似食物中毒案，不少民眾全家到南港「北雲餐廳」圍爐，卻上吐下瀉、身體不適掛急診，也因醫院通報人數達6人以上，北市衛生局要求業者昨午起停業。衛生局統計截至今天已有16人就醫通報，主要為除夕與初二用餐，食用九孔、雞肉等食材。

該店Google評論昨天有民眾反映，1月28日除夕夜用餐後，全家人集體上吐下瀉，另有民眾除夕夜席開2桌，已有11人上吐下瀉、發燒、身體無力等症狀。也有老顧客全家近20人過年圍爐後，超過半數上吐下瀉，直呼很誇張，同樣是老顧客的民眾一家13人中有10人中招，直言打電話反映，卻連一句道歉都沒有，大嘆心寒。

今天持續有評論指出，1月30日初二與家人下午用餐，晚上共3人身體不適，嘔吐腹瀉、甚至有人不舒服送急診，也提及蝦子明顯臭掉。也有人一家7口初二去吃，4人上吐下瀉，直言衛生非常堪憂，同樣是初二受害者的民眾，不滿店家除夕就知道，還能裝沒事繼續營業到初二，直呼太扯。 

北市衛生局說，前天晚間陸續接獲醫院通報該店1月28日供應晚餐疑似食品中毒，至昨日上午累計7人就醫，已責令1月31日午餐起停業，需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局提出副業申請並經審查通過、複查合格核准復業。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今表示，北市醫院通報北雲燒臘店疑似食品中毒案，截至今天下午2點共通報16位民眾，攝食日期包含1月28日8位、29日1位、30日7位，目前並無外縣市醫院通報案例。就醫民眾共食食材包含九孔、雞肉、米糕、佛跳牆、雞湯等。

衛生局昨天依食品良好衛生規範準則稽查，查有廚房地板油膩、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2月3日前改正；現場也採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，報告須1至2周才會出爐。業者昨日受訪說，食物問題都有把關，也不希望發生這種事情，第一時間先讓客人去就醫。

北市衛生局前天晚間陸續接獲醫院通報，北雲餐廳1月28日供應晚餐疑似食品中毒，已要求業者1月31日午餐起停業。記者林佳彣／攝影
北市衛生局前天晚間陸續接獲醫院通報，北雲餐廳1月28日供應晚餐疑似食品中毒，已要求業者1月31日午餐起停業。記者林佳彣／攝影

北市 衛生局 除夕夜

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