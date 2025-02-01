南橫東段坍方無法如期開放通車 今天下午又封路了

0121嘉義大埔地震過後，高雄通往台東的台20線南橫公路多次坍方封路，台東向陽至利稻路段昨天預警性封閉，今早巡檢發現，栗園路段及摩天路段邊坡落石阻斷雙向交通，原預計今天下午3時搶通，但因山區下雨又有間歇性落石，下午1時起又實施預警性封路，南橫東西段交通持續中斷。

近期地震頻繁，台20線155K+200（栗園路段）發生多次坍方落石。1月31日下午3時起，台東縣海端鄉台20線149K至171K向陽至利稻路段預警性封路，今早除栗園路段之外，161K+200（摩天路段）邊坡也有發現間歇落石發生。

公路局關山工務段今天下午更新訊息表示，栗園路段邊坡目前邊坡仍持續間歇性落石，考量山區濃霧影響邊坡監視作業，保全人員無法執行戒護通行，台20線149K至171K（向陽至利稻）路段在今天（2月1日）下午1時預警性封閉道路。

工務段解釋，東端台20線向陽至利稻路段封路，但台20線198K+500至171K（初來至利稻）可通行，明日早上保全巡查落石及濃霧狀況再評估開放通行時間。此外，南橫公路無法西進東出，持續維持西進西出、東進東出，高雄梅山口至向陽可通行，仍有遊客上山賞梅。