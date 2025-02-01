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南橫向陽至利稻預警性封路 邊坡持續落石及濃霧

中央社／ 台東縣1日電

南橫公路台20線155.2公里栗園路段，受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石，考量山區濃霧影響邊坡監視作業，149至171K（向陽至利稻）路段今天下午1時起實施預警性封路。

南區養護工程分局指出，因台20線155.2公里處栗園路段邊坡持續有間歇性落石，加上山區濃霧，保全人員無法執行戒護通行，有致災風險，台20線149公里處至171公里處（向陽至利稻）路段今天下午1時起預警性封閉道路。

南區養護工程分局指出，台20線東端開放198.5公里處至171公里處（初來至利稻），後續將視明天早上巡查落石及濃霧狀況，評估開放通行時間；民眾上山務必先查詢道路開放狀況，或於出門前電話聯繫關山工務段查詢路段通阻情形，適時調整旅遊路線。

保全 向陽 落石

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