南橫向陽至利稻預警性封路 邊坡持續落石及濃霧
南橫公路台20線155.2公里栗園路段，受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石，考量山區濃霧影響邊坡監視作業，149至171K（向陽至利稻）路段今天下午1時起實施預警性封路。
南區養護工程分局指出，因台20線155.2公里處栗園路段邊坡持續有間歇性落石，加上山區濃霧，保全人員無法執行戒護通行，有致災風險，台20線149公里處至171公里處（向陽至利稻）路段今天下午1時起預警性封閉道路。
南區養護工程分局指出，台20線東端開放198.5公里處至171公里處（初來至利稻），後續將視明天早上巡查落石及濃霧狀況，評估開放通行時間；民眾上山務必先查詢道路開放狀況，或於出門前電話聯繫關山工務段查詢路段通阻情形，適時調整旅遊路線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言