腸胃症狀多醫院急診壅塞！台大一度滿床 醫估下周三緩解

春節期間基層診所、醫院門診休診，民眾有醫療需求或遇緊急情況只能往醫院急診跑，各醫院急診人滿為患，台大醫院今天上午10時急診等待人數一度高達76人，向119通報滿床，下午雖解除滿床，但等待人數仍高達78人。台大醫院急診醫學部主任張維典說，今年情況與往年不同，近期急診就醫患者除類流感症狀外，許多病人因腸胃炎症狀就醫。

張維典表示，春節期間各醫院急診就醫民眾數量都比平常多，歷年來狀況均如此，但今年除過去常見的咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀就醫民眾不少，也有不少人出現腹瀉、嘔吐等腸胃炎症狀，其中不少個案證實為腸胃炎或諾羅病毒，而非食物引起的腹瀉症狀。臨床治療以支持療法為主，給予症狀治療如補充水分、電解質等。

台北某醫院急診護理師吳承恩也說，近日幾乎每個晚上都有病人因腸胃炎症狀掛號，且占比超過5成，人數與過去相比顯著增加；春節經常有酒醉病人送至急診，但不是每名病人都是嚴重狀況，部分病人因等待時間過長就自行離去，不過，針對爛醉民眾，醫師通常還是會抽血檢驗酒精至數是否過高，並給予生理食鹽水加速酒精代謝。

大年初三開始包含台大醫院在內，多家醫院已恢復門診部分開診。張維典表示，為備戰春節期間湧入病人、減少等待時間，院方已加派一、二輪醫護人員因應，非尖峰時段民眾等待時間與非連假的假日差異不大。

張維典研判，隨春節連假結束，醫院、診所陸續恢復看診，急診陸續消化北返工作民眾的醫療需求後，下周二、周三壅塞情況就能緩解，呼籲等各級醫院、診所恢復看診後，不要大病小病都往急診跑，把醫療量能留給急重症病人。

吳承恩表示，春節期間各醫院病房關閉、手術排成暫停，釋出的病房、開刀房護理人力，常被院方安排至急診協助，包括幫忙量測生命徵象、撰寫相關文書等庶務作業，主要護理工作仍交由急診護理師執行。