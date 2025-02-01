日本流感現況曝 林氏璧：台灣春節後可能才是最高峰

不少民眾春節期間赴日本旅遊，針對日本流感疫情，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感高峰已過，提醒從日本回來的民眾，回國後4天內都是流感的潛伏期，要超過4天才能確認本次到日本沒有得到流感。而台灣的流感疫情，在春節經歷人來人往後可能才是最高峰，不可掉以輕心。

林氏璧表示，根據日本國立感染症研究所的資料，1月20至26日全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是11.06人，已經明顯從最高峰的64.39人掉下來了。以此推估全日本該周新增約38.6萬人因流感就醫，最高峰時曾1周258萬人。2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。

林氏璧表示，日本約500間醫療機構通報的流感住院人數，本周是1308人，比最高峰的5304人大幅下降。分布在各年齡層，但60歲以上占大宗、總計909人，占比約7成。最近5周流感分型：A型流感H1N1占了93%大宗。H3亞型占6%，B型占2%。他說，有日本專家根據往年經驗表示，要小心B型流感接下來可能再流行一波。

下周一開工日，林氏璧表示，台灣的流感疫情，在春節後可能才是最高峰。疾管署日前表示，近期疫情呈上升趨勢。本流感季自去年10月1日起截至上月20日累計525例重症，年齡層以65歲以上長者為多、占57%，死亡病例累計107例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。