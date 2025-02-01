國道北返深夜紫爆「台南到新北7小時」 網友曝可能原因

今年春節連假長達9天，除了前期南下車流順暢，前天起北返車流激增，昨天更是塞到今天凌晨，多處路段深夜仍紫爆；高速公路局預期今天更達到春節連假北返最高峰。PTT八卦版昨晚有網友抱怨，昨天才初三在塞哪招。其他網友表示，「真的塞爛」、「以後都不敢初三以後才北上」、「台中到台北開了5小時」。

高公局說，昨天全日交通量為 128.4百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.3倍，昨天壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口；其中國1新竹至湖口、國3新竹系統至寶山路段於今天凌晨4時紓解外，國5今天凌晨3時紓解。

網友表示，「台北彰化來回都塞，有夠歡樂」、「嘉義到台北開了6個小時，不含中間休息」、「高雄開到台中4個多小時」、「雲林到新竹開5個小時」、「晚上7點台南、凌晨2點半台北」、「台南到新北7小時」、「彰化到桃園，下午2點出發，晚上7點半到」。

有網友說，「只要遇到交流道就塞，交流道是不是太多了」、「西濱年節還在修路跟北部下大雨影響車速吧，這次都塞在台中-新竹，也是挺怪的」、「可能有國道車禍吧」、「一定車禍啦」、「國道上又有零星車禍，一定卡到死」、「半夜還看到紫色」、「苗栗段就遇到兩個擦撞，年假真是三寶盡出」、「一堆人北上，加上北部有下雨」、「頭份到湖口根本塞到懷疑人生」、「整個彰化都在塞」。

其他網友表示，「看完吉伊卡哇回去北漂了」、「光是走台一線上九如交流道，從澄清路到上去就一個小時了，夠誇張」、「剩兩天都是塞爆啦，而且還下雨，更是塞爛」、「連西濱都塞爛，國道就更不意外了」、「最後一天再北上才是聰明人」、「大家都提早」、「集體潛意識」、「預判大眾的預判的預判，才是聰明用路人」、「我初二北上的，大概小塞」、「結果最後一天暢通，大家都提早」、「大家都自以為聰明提早，結果」、「還好我是聰明用路人，懂得年假最後一天才回去」。

高速公路局國道路況預報員黃郁凱今天表示，今天預估北向達到76百萬車公里，是春節連假北向交通量最大的時候，大約是平常的1.6倍，國1北向苗栗到湖口從下午2時持續壅塞到凌晨2時；國3北向關西到大溪路段從下午1、2時壅塞到晚上9時左右。國5北向宜蘭到坪林預期壅塞到明天凌晨2、3時。

黃郁凱表示，中部地區北向上午10時開始壅塞路段，包括國1西螺到埔鹽系統、國1南屯到后里、國3龍井到大甲、國4西向的潭子系統到豐勢等路段，預期壅塞到晚上5時、甚至晚上10時車流才會紓解。另外，國3北向竹山到中興、草屯到霧峰，以及苑裡到大甲，下午2、3時車流壅塞，持續到晚上8、9時。其中，苑裡到香山路段預期壅塞到凌晨3時左右。南區路段部分，國10西向仁武到左營端，下午2時到晚上8時有車流壅塞狀況。

今天國道相關疏導措施，包括10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。