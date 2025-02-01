桃捷每天這時間加開台北站-機場直達車 2月3日起試辦3個月

桃園機場捷運今年春節年假疏運出國人潮需求成長，桃園捷運公司今天宣布，自2月3日起，由A1台北車站直達桃園機場加班車，每天提早自5時30分發車，調整早班加班車方案將試辦3個月，服務出國旅客搭乘。

桃園捷運公司表示，今年春節前，為疏運出國人潮，自1月24日起，從A1台北車站發出的直達車提早自5時、5時30分，各加發1班列車直達桃園機場，截至昨天初三，每天平均搭乘早班直達車旅客約110人，圓滿達成往機場春節疏運任務。

又根據統計資料顯示，桃園機場捷運春節早班加班車實施8天期間，從台北車站搭車旅客約9成，是持電子票證或購買單程票前往桃園機場，讓搭乘早班飛機出國旅客多一種新的選擇。

該公司觀察運量也發現，旅客確有搭乘台北站直達桃園機場需求，為服務平常上午早班飛機旅客，該公司決定試辦「每天早上5:30加發一班由台北車站直達機場的加班車」，並自後天（2月3日）起，調整為每天提早自早上5時30分，由A1台北車站發出1班直達機場的加班直達車。