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機捷推桃機直達車5時30分出發 3日起試辦3個月

中央社／ 桃園1日電

桃園大眾捷運公司今天宣布，為提供上午早班飛機旅客服務，機場捷運從2月3日起，每天提早於上午5時30分，由A1台北車站發出一班直達機場的加班車服務，將試辦3個月。

桃捷公司今天表示，為疏運出國人潮，桃捷公司1月24日起，從A1台北車站發出的直達車，提早到上午5時及5時30分各加發一班直達桃園國際機場，截至1月31日止，每天平均搭乘的人數約有110名，機場春節疏運已圓滿達成任務。

桃捷公司說，觀察運量資料發現旅客的確有搭乘需求，因此2月3日起調整方案接續試辦3個月，每天提早於上午5時30分，由A1台北車站發出1班直達桃機加班車服務。根據統計資料顯示，春節早班加班車實施期間，從A1站搭車旅客約有9成是持電子票證或購買單程票，代表搭乘早班機出國旅客多了一種前往桃機的選擇。

桃捷公司說，配合早班加班車服務，試辦期間A1台北車站將提早於上午5時開站，A12機場第一航廈、A13機場第二航廈站則於5時30分開站，加班車運行經部分音量敏感路段將採取減速方式，減少對沿線地區居民影響，後續將觀察試辦成效研擬適當運行班次，以符合旅客需求。

加班 機場捷運

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