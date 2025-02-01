新型病毒株難抵抗 腹瀉門急診就診率升、專家估4月才減緩

近期腹瀉狀況頻傳，根據衛福部疾管署統計，2025年第1至4周腹瀉門急診就診率均持續上升，尤其急診就診率今年第4周（1月19至25日）達10.81%，而目前國內流行的病毒株為「GII.17」台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，此類病毒株免疫逃脫率更高，國內腹瀉疫情從去年開始攀升，預期至少要到4月才有機會緩和。

陳秀熙表示，新型諾羅病毒變異株GII.17襲捲北半球，在美國與歐洲的快速擴散，成為住院腹瀉病例主要原因，對免疫力較弱群體構成嚴重威脅。去年12月第1周，美國記錄到91起諾羅病毒，創歷年最高，美國汙水監測也發現，去年底至今年初，寒冷地區均出現諾羅病毒，是導致住院腹瀉病例主要原因；英國去年最後2周陽性個案數則比平均值高出3%，住院人數增加11%。

國內情況根據疾管署監測，今年第3周腹瀉門急診就診人次達18萬7282人次，高於2020到2024年同期，且門診腹瀉就診率已從今年第1周2.53％，升高至第4周為3.2%，急診腹瀉就診率則從6.75%上升至10.81%。疾管署發言人曾淑慧表示，諾羅病毒防疫重點為手部衛生及食品衛生，提醒民眾注意食品安全，並勤洗手。

「去年底開始冬天嚴寒，氣溫比往年更低，導致國內外室內群聚增加，民眾在餐廳聚餐等情況，都會導致諾羅疫情傳播升溫。」陳秀熙表示，室內群聚加上民眾因天冷而忘記勤洗手，都是導致諾羅病毒傳播的原因，加上新冠疫情後，國際觀光旅遊增加，新型諾羅變種病毒GII.17因應而生，這類病毒因基因型態不同，過去感染過諾羅病毒民眾也難抵抗，導致腹瀉疫情增加，預估至少4月以後才有機會下降。

陳秀熙表示，為有效防堵諾羅疫情，民眾用餐前一定要記得洗手，政府則應著手於新型變異株研究，提升公共衛生及預防措施，包括進行廢水監測等較主動的病毒監測措施，取代現行等到餐廳群聚、急診通報才被動監測的現況，才能有效減少病毒在人群中快速傳播。