初四返工車潮一早湧現 國5雪隧回堵5公里、蘇花恐塞到凌晨

春節連假進入最後2天，東部北返車潮昨天下午開始湧現，國道5號北向宜蘭到坪林路段，車流直到今天凌晨3時才紓解。很快在今天上午7時許車潮再次湧現，目前雪山隧道入口回堵5公里，預期將持續壅塞到明天凌晨。蘇花路廊上午7時開始北上車流增多，預計將壅塞到明天凌晨。

高速公路局指出，昨天國5交通量為3.3百萬車公里，是年平均日的1.3倍，北向宜蘭到坪林一直壅塞到今天凌晨3時；根據1968公路即時系統，上午11時許雪隧南端入口排隊超過5公里，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳各交流道北向入口皆排隊超過2公里，從宜蘭河橋頭抵達雪隧需要1個半小時。

高公局預估，國5北向宜蘭到坪林一整天都會壅塞，隔日凌晨3時後才會紓解；明天是收假日，預估也將從上午7時塞到下午7時以後。今、明2天下午1時到6時蘇澳、羅東、宜蘭與頭城交流道北向入口實施高乘載管制。

公路局東區養護工程分局表示，昨天下午蘇花路廊北返車潮湧現，全日交通量為1萬5671輛次；今天上午7時起北上車流漸增，截至上午10時，北向車流4371輛次，從蘇澳沿蘇花改到崇德需77分鐘。全日車流約2萬1000輛次，預估還有1萬6000輛次左右，將壅塞到隔日凌晨1時。