北返車潮湧現 各地公路、國道雍塞狀況一次看

春節連假來到大年初四（1日），根據交通部統計，昨日午後各地北返車潮已逐漸湧現，在國道部分，預估今日交通量為136百萬車公里。主要壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局表示，昨日全日交通量為 128.4百萬車公里，為年平均平日 (92百萬車公里)之1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日(2.5百萬車公里)之1.3倍，昨日壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口；其中國1新竹至湖口、國3新竹系統至寶山路段於今日凌晨4時紓解外，國5於今日凌晨3時紓解。至於今日0-5時交通量為12.7百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之3.2倍。預估今日交通量為136百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為17.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

今日預估台61線鳳鼻-香山路段(北向)，台61線竹南路段(北向)，台61線中彰大橋(北向與南向)，台9線蘇花路廊(北向)，台9線南迴公路(往屏東)，台1線水底寮-楓港(北向) 等省道為易壅塞路段；台74線臺中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道(東向與西向)、台18線國3中埔交流道(東向與西向)、台86線仁德系統(東向與西向)、台88線鳳山-五甲(西向)等銜接高速公路為易壅塞路段；台2線與台2乙線關渡-淡水(東向與西向)、台3線大溪路段(南向與北向)、台2線福隆路段(西向)、台9線礁溪路段(北向)、台2線萬里-大武崙(東向與西向)，台9線新店-烏來(南向與北向)、台3丙線竹山紫南宮(東向)、台3線古坑-梅山(南向與北向)、台19線北港朝天宮(南向與北向)、台3線大湖路段(南向)、台21線日月潭(南向)、台17線南鯤鯓代天府(北方)等觀光風景區省道易壅塞路段將湧現車潮。

公路局相關疏運資訊均可至該局網站查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車相關資訊，期能在春節連續假期減少交通壅塞。

此外，公路局已請客運業者於114春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。 據統計昨(31)日西部國道客運共計行駛5,215班次，疏運102,866人，疏運人數較前日(30日)增加8.1%；東部國道客運路線共計行駛1,530班次，疏運31,952人，疏運人數較前日(30日)增加2.4%。