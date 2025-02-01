年假急診爆滿、用血量增近1成 全台血液庫存只剩5.3天

春節假期民眾多返鄉、出國者，捐血民眾減少，全台血液庫存亮紅燈，庫存量僅5.3天。近期流行病毒情況嚴重，醫學中心急診人滿為患，各醫院這兩天陸續恢復門診、手術，用血量恐再增加。血基會台北捐血中心企畫課長劉俊宏說，以台北為例，連通常最充足的B型血都剩不到4天庫存，恐難支應後續用血情況。

血基會統計，截至今天全台血液庫存只剩5.3天，已偏低，以血型區分，A型、B型、O型血液庫存均偏低，分別只有5.3、6.1及4.5天，僅AB型血液庫存正常，達8.3天。台北捐血中心血液庫存量整體只剩4.1天，A型血不足5天庫存，B型及O型更剩不到4天庫存。劉俊宏表示，假期結束將迎量就醫高峰期，輸血用量預期將再增加，入不敷出情況只會更嚴重。

「與去年相比，今年血液使用狀況截至年假前，已增加近1成，血液庫存面臨捐血少、用血多，情況危急。」劉俊宏表示，用血量增加與諾羅、流感等各式病毒齊發有關，自己近期帶家中小孩至急診就醫，連檢傷分類步驟就要等待數小時，排隊人數比年菜名店多出3至4倍，而急診患者增加，用血也會上升，導致血液庫存不斷下探。

民眾利用年假出國旅遊，若所赴國家有傳染病疫情，回國後依衛福部疾管署規定，必須暫停捐血數月至一年，能捐血民眾減少，年後血液庫存雪上加霜。

劉俊宏說，須暫停捐血地區以瘧疾盛行地為主，須間隔一年才能捐血；日本、韓國雖較無疑慮，但同為旅遊熱區美洲、北美洲、加拿大，屬疾管署畫定西尼羅熱盛行區，民眾回國後必須隔一個月才能捐血，可上血基會網站查詢是否符合捐血資格，以及需暫停捐血時間。