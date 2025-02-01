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養牛飼料新口味 鳳梨檸檬果皮渣上菜

中央社／ 台北1日電

響應循環農業，畜試所投入5年研究，將果皮渣摻入飼料，不僅鳳梨皮受到牛隻喜愛，檸檬皮也克服風味問題入飼料，使用的牧場擴展中，未來將挑戰採用水分高的水果製作飼料。

農業部畜產試驗所組長林正斌告訴中央社記者，畜試所團隊投入使用農業副產物（農業廢棄物）製作飼料，約有5年時間，其中使用果皮渣部分，目前有鳳梨皮柳丁皮、檸檬皮渣已被牧場添入飼料飼餵使用，比例都不超過30%。

良牧股份有限公司董事長陳建良分享，他是自行前往牧場周邊的鮮果加工業者處載運果皮，絞碎成渣，青貯後製作成飼料添加物飼餵，可節省飼料成本近2成，有利於因應國際飼料漲價。

林正斌透露，鳳梨皮甜甜的，牛隻原本就喜愛，甚至不用青貯，就願意直接食用；而果皮中最難用於製作飼料的是檸檬，因為又酸又苦澀，人都不愛，動物也一樣，幾乎都不吃、比較麻煩。

陳建良說，牛隻直接食用果皮時，他會控制食用量，因為水分比較高，藉此避免下痢；而他所使用的農業副產物還有柳丁皮、毛豆莢、玉米穗軸等。

至於最難處理的檸檬皮，如何讓動物願意食用？林正斌說，先厭氧發酵1個月，苦味、酸澀味就會分解消失，現在嘉義縣養牛牧場業者楊鎵燡已在運用，由檸檬加工業者將果皮渣運到牧場，再製作使用。

林正斌說，目前全國檸檬年產量約2萬多公噸，鳳梨約30幾萬到40萬公噸，果皮約占4到5成，鮮果直接銷售部分，果皮無法取得，必須跟進行去皮、榨汁處理的加工業者合作，才有果皮可使用。

除了以上兩家牧場已有供應果皮來源，林正斌說，現在新增在台南麻豆找到1家食品加工業者，一年也約可穩定提供1000多公噸檸檬果皮，將提供台南柳營八翁酪農專業區的乳公牛、即將淘汰的母牛食用，目前要盡量將產業鏈串連起來，這樣才能落實循環農業。

研發持續進行，林正斌說，正在挑戰採用水分高的蔬果，例如火龍果皮、高麗菜，需添加牧草或是穀物的麩皮，但成本會增加，持續找對策中。

牧場 飼料 鳳梨

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