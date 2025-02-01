今明收假雨綿綿 下周一開工日強烈冷氣團南下又溼又冷

又要再度轉冷，中央氣象署預報員曾昭誠表示，下周一開工日是強烈大陸冷氣團南下過程，預估愈晚愈冷；北部和宜蘭一大早溫度可能15度上下，但是入夜過後溫度會持續降低，到下周二清晨北部、宜蘭大約11度左右，空曠地區再低1、2度，部分地區可能低於10度以下，氣象署將發布低溫特報。

今天有短暫陣雨發生機會，曾昭誠表示，目前鋒面在台灣偏北方位置，預計下午通過台灣偏北部地區，整體降雨以北部地區和宜蘭為主。中南部和花東可能今天一整天多雲、飄小雨，偶爾可見陽光。

曾昭誠表示，今晚鋒面通過台灣，後面的冷高壓南下，台灣附近轉為偏東北風的天氣型態。明天東北季風影響，迎風面降雨比較多，北部和宜蘭溫度也會降低。

下周一開始強烈大陸冷氣團影響，曾昭誠表示，全台各地都有明顯降溫情況發生，迎風面也會有些降雨。下周一華南地區也有水氣移出來，開工日當天整體偏溼冷的天氣型態。

曾昭誠表示，強烈大陸冷氣團從下周一影響到下周三，下周四過後高壓慢慢出海，所以下周四、下周五台灣才有慢慢回溫機會。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天白天偏暖，明天東北季風南下，北部、宜蘭白天溫度明顯下降，中南部和花東的溫度比較沒受太多影響。不過，下周一至下周三強烈大陸冷氣團影響，各地溫度明顯降低；尤其下周二清晨、下周三清晨，北部、宜蘭11度左右，空曠地區再低1、2度，中部以北和宜花下周二清晨、下周三清晨可能有部分地區低於10度以下，氣象署將發布低溫特報。

溫度回暖的時間點，曾昭誠表示，下周四冷氣團慢慢減弱，但溫度回升幅度不會很明顯，下周五到周末整體溫度才會明顯回暖。

降雨趨勢，曾昭誠表示，明天東北季風增強，所以今天下半天到晚上鋒面通過之後，恢復到迎風面降雨的型態，桃園以北、東半部、中南部山區可能還是有持續性迎風面降雨。明天可能有華南雲雨區東移，北部、東半部、中南部山區雨也會多一些。逢強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部2500公尺以上高山有降雪機會，中部3000公尺以上高山也有降雪機會。