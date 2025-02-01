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鋒面通過東北季風增強 開工日迎強烈冷氣團、這時間最冷

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
初四天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
初四天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天大年初四，清晨各地都還是有下雨的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，降雨空檔太陽露臉，時雨時晴的天氣型態很有春天天氣的氣息，前一波冷空氣的影響已經告一段落。

不過，吳聖宇表示，今天下午北邊的鋒面系統就要南下通過台灣，晚間起到明天東北季風又會增強，天氣即將再有變化。

今天受到鋒面通過及水氣較為偏多的影響，預報資料顯示各地雲量多，吳聖宇表示，而且普遍都有短暫陣雨，雖然雨勢不大，外出要記得攜帶雨具，中北部3000公尺以上的高山則是可能有局部冰霰出現的機會。

晚間鋒面通過後，東北季風南下增強，吳聖宇表示，一直到明天收假日，降雨將逐漸偏向新竹以北到東半部地區為主，苗栗以南地區可望恢復多雲的天氣型態，只有山區還有些零星局部降雨機會。

溫度方面，吳聖宇表示，今天上午各地都還在鋒面前方，溫度尚未有明顯變化，北部、東北部高溫20至22度，中南部及花東地區高溫有23至26度左右。

下午鋒面掠過，東北季風增強，溫度有略為下降轉涼的趨勢，吳聖宇表示，今晚到明天清晨中部以北到宜蘭空曠地區低溫大約在12至14度左右。明天白天受東北季風影響，北部、東北部轉涼較為明顯，白天高溫將會降到16至18度，花東地區高溫21至23度，中南部比較不受影響，中部高溫仍有23至25度，南部有機會來到25至27度。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，吳聖宇表示，受到中高層短波槽掠過影響，中部以北到東半部降雨再度增多，甚至中部平地、南部山區也會有局部短暫陣雨機會，只有南部平地還能維持多雲的天氣。

吳聖宇表示，同時強烈大陸冷氣團也將南下，溫度將由北往南下降轉冷，北部、東北部白天高溫將只剩下14至16度，中部及花東地區的高溫也會降到18至20度，南部地區受影響的時間較晚，白天高溫仍有機會達到21至23度左右，下午到晚間才會明顯降溫。

下周一晚間之後中高層短波槽通過，水氣逐漸減少，但是吳聖宇表示，根據最新的預報資料，轉乾的狀況並不會非常明顯，預估苗栗以北到東半部地區將持續有短暫陣雨，中南部山區也還是會有局部短暫陣雨，台中以南平地則是雲量偏多的天氣，中北部3000公尺以上高山下周一晚間有機會再度出現冰霰或雪。

他說，溫度持續下降，預估到下周二清晨，台南以北到宜蘭空曠地區將再度出現10度以下的低溫，都市地區低溫也會降到10至12度左右，高屏及花東空曠地區低溫11至13度，都市地區低溫則是在13至15度左右。

下周二的一整天到下周三清晨受強烈大陸冷氣團影響最為明顯，吳聖宇表示，因為中高層轉乾的情況不夠明顯，各地雲量可能持續偏多，北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，中南部山區也會有局部短暫陣雨，中北部高山地區持續會有局部冰霰或雪發生的可能性。

吳聖宇表示，溫度偏低，下周二白天北部、東北部高溫也只有14度上下，中部及花東地區白天高溫16至18度，南部地區白天高溫18至20度。下周二晚間到下周三清晨，台南以北到宜蘭空曠地區，持續會有10度以下低溫發生的機會，因為雲量可能偏多，有無明顯的輻射冷卻作用要再觀察。

溫度要逐漸回升，吳聖宇表示，預估要等到下周三的白天開始。後續暫時沒有特別強的冷空氣要再度南下的預測，不過春季天氣的變動程度會比較大，隨時注意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

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