初四國1北返車潮尖峰時段估中午過後 警：盡早出發

春節連假邁入尾聲，高公局說，今天是農曆初四，將出現北返車潮；今天上午9時15分，國道1號新竹路段北上、南下車流量通順，尚未出現車潮。新竹警方說，今天的車潮尖峰時段預估在中午過後，屆時恐會有車多壅塞狀況發生，呼籲用路人盡早上國道。

高公局表示，今天預估交通量達136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。其中北向交通量預計高達72百萬車公里，為平日的1.6倍。

今天上午9時15分，國1新竹路段，北上、南下車流量通順，包括最常塞車的新竹系統交流道、竹北交流道、湖口交流道都尚未見車潮，時速有90公里以上，不過，北上車流量有逐漸增多跡象；警方分析，上午未出現塞車潮主要原因為不少民眾已於初三提早北上返鄉，但今天中午過後國道一號新竹段仍有出現車潮的機率，屆時恐有擁擠狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。