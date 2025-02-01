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初四鋒面通過全台雨 開工日迎強烈冷氣團 高山可望降雪

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，有零星短暫雨。本報資料照片
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，有零星短暫雨。本報資料照片

今天大年初四，中央氣象署發布大雨特報，今天水氣偏多，南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天鋒面通過，各地降雨機率仍高，氣象署說，北部、宜花地區有局部短暫陣雨，中南部、台東及澎湖、金門、馬祖也有零星降雨；白天較為舒適，各地高溫約22至26度，澎湖、金門、馬祖約16到20度。隨著天氣回暖，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，往返離島留意航班資訊。

明天初五收假日，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，將有強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二、下周三強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，北部、宜蘭地區有10度左右低溫發生的機率；下周二水氣稍減少，但花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一至下周三氣溫部分，北部及宜蘭9至18度，中部11至20度，南部13至24度，花東14至21度；澎湖13至17度，金門11至17度，馬祖9至13度。

下周四強烈大陸冷氣團稍減弱，但北部、宜花地區天氣仍冷，其他地區早晚亦冷，下周五氣溫逐漸回升；迎風面桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

2月8日至2月10日台灣附近環境風場為偏東風，迎風面東半部地區仍有降雨的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

至於高山降雪機率，氣象署表示，明天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，下周一、下周二北部、東北部2500公尺以上高山及中部3000公尺左右高山有局部降雪的機率，下周三、下周四中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。

冷氣團 馬祖

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