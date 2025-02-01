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長期天氣展望 2、3月氣溫正常至偏冷、未來1季雨量偏乾

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
氣溫預報：2、3月台灣氣溫正常至偏冷，4月則以正常為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
氣溫預報：2、3月台灣氣溫正常至偏冷，4月則以正常為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，2月仍屬於台灣的隆冬季節，當北方有強烈大陸冷氣團或寒流南下影響台灣時，容易帶來低溫的天氣型態。

氣象署表示，3月及4月以後北方冷高壓逐漸減弱、南方暖空氣勢力逐漸增強，氣溫漸漸回升，天氣變化快速。在冷暖空氣交界處容易有鋒面系統形成，對流性降雨出現機會增加，並偶有雷雨發生。此外，本季西部地區清晨易有濃霧出現，注意行車安全。

未來一季氣溫、雨量預報，氣象署說，2、3月台灣氣溫正常至偏冷，4月則以正常為主；未來一季降雨正常至偏少。

1月氣溫方面，1月初大致偏暖，隨後受到大陸冷氣團一波波南下及東北季風影響，加上清晨輻射冷卻，全台溫度明顯偏低，其中10日至12日達到強烈大陸冷氣團等級，28日則達到寒流等級。除基隆、淡水、台北、新竹、玉山站為正常類別，其他地區皆為偏低類別。

1月降雨方面，1月除1日、2日及15日受到南方雲系北移影響，各地皆有降雨發生，其餘時間主要受到東北季風影響，僅迎風面有局部降雨發生。阿里山、玉山、嘉義站為偏多類別，其他地區為偏少或正常類別。

展望未來一季（2月至4月），氣象署表示，模式預報台灣氣溫以正常至偏低類別為主，雨量方面則以偏乾訊號為主。

氣象署表示，根據最新全球海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶太平洋海溫東冷西暖的配置以及大氣環流場的型態，接近反聖嬰的特徵，但監測指數仍屬氣候正常範圍，各國預測春季熱帶海氣將維持中性狀態。綜合以上資訊，2月至4月的逐月預報如下：

2月：模式預報上旬受到冷空氣南下影響，全台有偏冷訊號。預測各地平均氣溫低於、接近、高於氣候正常值的機率為30%、50%、20%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、60%、10%。

3月：逐漸出現春天的天氣型態，天氣變化快速。預測各地平均氣溫低於、接近、高於氣候正常值的機率為30%、50%、20%；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、60%、10%。

4月：春天的天氣型態，天氣變化快速。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

雨量預報：未來一季降雨正常至偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
雨量預報：未來一季降雨正常至偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

冷氣團 氣溫 氣象署

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