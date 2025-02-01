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不斷更新／初四北返車潮湧現 國道11地雷路段曝 建議上午就出發

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不斷更新／初四北返車潮湧現 國道11地雷路段曝 建議上午就出發

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
今天預期出現北返車潮。圖為昨天國道5號情況。記者黃義書／攝影
今天預期出現北返車潮。圖為昨天國道5號情況。記者黃義書／攝影

（6:45更新）

今天為大年初四，預期湧現北返車潮，目前國道各路段大致順暢，國道5號南向南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控已開啟。高速公路局預估今天國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

至於好走時段，高公局說，西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

國道相關疏導措施。圖／高公局提供
國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 高公局

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