今晚變天 吳德榮：下周一強烈冷氣團、愈晚愈溼冷探8度低溫

今天大年初四，水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，今天南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨雲層多，伴隨鬆散降水回波，山區及部分平地已有明顯降雨；無輻射冷卻，空氣回暖，氣溫續升，平地最低氣溫約14至16度。

吳德榮說，今晨中層雲通過，山區及部分平地已有明顯降雨，白天降雨減緩，天氣偏暖。今晚鋒面抵達，北部、東半部降雨再增多。明天初五鋒面快速掠過，北部、東半部有局部短暫雨的機率，氣溫略降。今天北部14至25度、中部15至26度、南部16至26度、東部16至25度。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，強冷空氣南下，吳德榮表示，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈溼冷，當晚平地最低氣溫已降至9度左右；下周二、下周三溼冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右；以達強烈大陸冷氣團的機率為最高，應注意保暖。

至於高山是否再降瑞雪？他說，下周一晚至下周二晨，2000公尺以上高山有飄雪機率，例如太平山、合歡山。下周三晚起則需3000公尺以上高山才有飄雪機率，例如合歡山。

吳德榮表示，下周四白天起至下周六冷空氣漸減弱，氣溫漸升，下周五、下周六明顯回暖。9、10日各國模式的模擬，另一波冷空氣南下、強度不強、又不一致、且持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。