快訊

不斷更新／初四北返車潮湧現 國道11地雷路段曝 建議上午就出發

聽新聞
0:00 / 0:00

今晚變天 吳德榮：下周一強烈冷氣團、愈晚愈溼冷探8度低溫

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
下周一強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈溼冷。本報資料照片
下周一強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈溼冷。本報資料照片

今天大年初四，水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，今天南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨雲層多，伴隨鬆散降水回波，山區及部分平地已有明顯降雨；無輻射冷卻，空氣回暖，氣溫續升，平地最低氣溫約14至16度。

吳德榮說，今晨中層雲通過，山區及部分平地已有明顯降雨，白天降雨減緩，天氣偏暖。今晚鋒面抵達，北部、東半部降雨再增多。明天初五鋒面快速掠過，北部、東半部有局部短暫雨的機率，氣溫略降。今天北部14至25度、中部15至26度、南部16至26度、東部16至25度。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，強冷空氣南下，吳德榮表示，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台灣愈晚愈溼冷，當晚平地最低氣溫已降至9度左右；下周二、下周三溼冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右；以達強烈大陸冷氣團的機率為最高，應注意保暖。

至於高山是否再降瑞雪？他說，下周一晚至下周二晨，2000公尺以上高山有飄雪機率，例如太平山、合歡山。下周三晚起則需3000公尺以上高山才有飄雪機率，例如合歡山。

吳德榮表示，下周四白天起至下周六冷空氣漸減弱，氣溫漸升，下周五、下周六明顯回暖。9、10日各國模式的模擬，另一波冷空氣南下、強度不強、又不一致、且持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫 氣象署 立春

延伸閱讀

把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

苗栗三灣4.8度！逐日回暖沒幾天 吳德榮：下周2股強冷空氣恐再有寒流

苗栗三灣2.3度！吳德榮：漸回暖明晨仍冷 下周強冷空氣堪比這波寒流

新北石碇3.6度 吳德榮：今晚再探5度以下低溫 下周強冷空氣堪比寒流

相關新聞

台南初四地牛翻身！ 清晨5時18分規模3.3地震 最大震度2級

氣象署今晨5時18分發布小區域有感地震報告，在台南市政府東北方44.1公里，位於台南市東山區，發生芮氏規模3.3地震，地...

不斷更新／初四北返車潮湧現 國道11地雷路段曝 建議上午就出發

（6:45更新）

今晚變天 吳德榮：下周一強烈冷氣團、愈晚愈溼冷探8度低溫

今天大年初四，水氣偏多，中央氣象署發布大雨特報，今天南投山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

泡湯暗藏風險 三高患者易生憾事

天冷泡湯看似放鬆、紓壓，卻暗藏風險，須慎防。如何泡湯才能有益健康？聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提出4項建議，泡湯的水溫...

防食物中毒外食自保 醫教三招「觀察環境、少吃生食、外帶加熱」

疑似食品中毒事件發生頻率愈來愈高，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，外食族除了保持衛生習慣，進入餐廳後，可先觀察環境與...

萬人過年看「甄嬛傳馬拉松」 醫：當心電腦視覺症候群

大陸古裝劇「後宮甄嬛傳」播畢逾10年，熱度仍不減，八大電視第4年在YouTube頻道進行24小時馬拉松直播，今年更創下6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。