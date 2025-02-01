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屏東彩券行同時開出大樂透、威力彩二獎

聯合報／ 記者林海劉星君／連線報導

大樂透春節加碼第八天，大樂透頭彩未開出。台彩表示，下期，即二月一日預估銷售將達二點三億元，頭獎累積金額預估上看一點一億元。

春節彩券行買氣強強滾，民眾喜歡買刮刮樂試手氣，台彩「兩千萬超級紅包」出現第三個頭獎二千萬元，獎落桃園市桃園區瑞寶祥彩券行。彩券行代理人田小姐表示，中獎的是一名熟男，與家人前往桃園慈護宮走春拜媽祖，祈求新年平安順利，回程途中經過彩券行，請店員幫忙挑選，直接購買一本刮刮樂「兩千萬超級紅包」試手氣。

沒想到該名男子回家刮開，驚喜發現竟中了頭獎兩千萬元，特別回彩券行報喜，並開心包紅包給店員吃紅。台彩「兩千萬超級紅包」共有十個頭獎二千萬元、一千兩百個一百萬元，統計至一月卅日，已刮出三個二千萬元、一百十一個一百萬元。

屏東市天天來公益彩券行同時開出大樂透、威力彩二獎，大樂透與威力彩同時開獎相當少見，因遇春節期間大樂透加碼天天開，才同時中獎，店家開心在店內寫著「金蛇進店、霸氣眷顧」，跟大家宣布好消息。昨開出大樂透、威力彩二獎消息傳出後，彩券行買氣爆棚。

這家彩券行就在屏東火車站附近，屏東都城隍廟與五路財神廟的隔壁，彩券行旁邊的五路財神廟今上午將發錢母，預計將吸引一波人潮，周邊除了屏東火車站外，附近也有屏東市公所舉辦年貨市集，春節期間人潮聚集，熱鬧可期。

大樂透 屏東 彩券行

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