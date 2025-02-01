冷氣團來襲 開工日連凍3天

今天是大年初四，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天鋒面通過，各地降雨機率高，中部以北三千公尺高山有降雪或冰霰機會。下周一開工日強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周二、周三，恐下探九度，屆時北部與東北部高山又有降雪機會。

曾昭誠指出，下周一起強烈大陸冷氣團影響到周三，周一各地明顯降溫，且愈晚愈冷，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。最冷時間點在周二、三清晨與夜晚，台北低溫僅十一度，北部沿海空曠地區僅九度，中部、東北部十一度，其他地區十三至十四度。

明鋒面通過後轉為偏東北風的天氣型態，二月二日東北季風就會南下，北部溫度率先下降，中南部白天高溫，但下周一開始大陸上方高壓開始南下，台灣受到大陸冷空氣影響，這波強烈大陸冷氣團開始影響台灣，北部和宜蘭愈晚會愈冷，中南部可能白天還有接近廿度高溫，入夜之後整體降溫明顯。

強烈大陸冷氣團從下周一影響到下周三，曾昭誠表示，到了下周四高壓慢慢出海，台灣附近風向轉為偏東風，這波冷空氣影響才會慢慢結束。下周四強烈大陸冷氣團減弱，白天稍稍回溫，下周五各地白天才會明顯上升。預計下周五各地溫度才會明顯回升。

曾昭誠表示明天北部、東北部及花蓮約廿二至廿三度，中南部與台東仍有廿五至廿八度，早晚偏涼；初五隨著東北季風南下，北部、東半部及中南部山區有降雨機會，其他地區多雲到晴，北部、東北部白天高溫下降至十九度，夜晚低溫也略降。

曾昭誠表示，下周四強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚氣溫仍偏低，桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周五氣溫會明顯回升。此外，降雪方面，他指出，下周北部與東北部二千五公尺高山有機會降雪，中部則是三千公尺以上高山有降雪機會。