初四國道北返車潮 估11路段最塞

年假倒數，高速公路局預估，今天國道將出現大量北返車潮，交通量為一三六百萬車公里，為平日年平均的一點五倍，其中北向交通量預估達七十二百萬車公里，為平日年平均的一點六倍，重點壅塞路段包括國一北向西螺–埔鹽系統、南屯–后里等十一路段。

高公局預估，今天國道交通量為一三六百萬車公里，為平日年平均的一點五倍，其中北向交通量預估達七十二百萬車公里，為平日年平均的一點六倍。

建議西部國道北向用路人，南部地區於上午九時前出發，中部地區於中午十二時前出發，國五北向用路人建議上午九時前出發。

高公局預判，今天重點壅塞路段為國一北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國三北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國五北向宜蘭至坪林；國四西向潭子系統至豐勢；國六西向舊正至霧峰系統；國十西向仁武至左營端等路段。

高公局提醒，今天國道相關疏導措施包括上午十時至晚間六時封閉國一仁德、虎尾北向入口及國一王田雙向入口；中午十二時至凌晨零時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口；下午一時至晚間六時實施國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南及國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。

昨天初三，國道北、中、南區多處路段車多壅塞，更出現紫爆情形。截至中午，國五北返車潮已激增，北向宜蘭–頭城路段車速僅十一公里；北向頭城–坪林交控路段持續車多壅塞。此外，國一北向台中–台中系統路段、國三北向新竹系統–寶山路段也「紫爆」。高公局表示，截至昨天傍晚國道交通量為八十七百萬車公里。