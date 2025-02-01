外食自保 醫教三招「觀察環境、少吃生食、外帶加熱」

疑似食品中毒事件發生頻率愈來愈高，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，外食族除了保持衛生習慣，進入餐廳後，可先觀察環境與餐點處理者有無不潔，且盡量少吃生食、半熟食，若要打包餐點回家享用，務必加熱至攝氏七十度以上，降低風險。

顏宗海說，愈來愈多疑似食品中毒事件，不分一年四季上演，外食族可留意個人衛生習慣，並在進入餐廳後，留意桌椅、餐車、餐具等環境設備有無不潔，及上菜服務生有無戴口罩、手套；若為開放式廚房，也可觀察餐點製作者有無戴髮網、圍裙、護目鏡等防護措施。

餐點製作者應留意食材新鮮度，並將生、熟食分開處理，生病時勿抱恙上班。顏宗海說，外食族應考量個人消化道承受度，盡可能減少吃生食，半生食，包括未煮熟的蛋、沙拉，及生魚片、生蠔等海鮮，落實公筷母匙，由於許多食物不易從外觀辨別有無變質，若已出現異味、口感偏差等情況，千萬不要覺得「浪費、可惜」而硬著頭皮吃完。

外食族若想打包餐點回家享用，顏宗海建議，最好在餐點製作後一小時內食用完畢，吃不完的食物盡快放入冰箱，保存在七度以下，再次享用前，充分加熱至攝氏七十度以上。

顏宗海說，許多細菌皆能生長、繁殖在七度至六十度的「危險溫度帶」，包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌。此外，食品中毒常見的病毒有諾羅病毒、輪狀病毒，及黴菌等非細菌與病毒的真菌，通常經由糞口途徑傳染，因此不慎接觸食品中毒患者的飛沫、食餘、糞便，有一定機率導致相關症狀，若出現不適情況，應盡速就醫。