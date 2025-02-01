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餐廳除夕傳食物中毒 北市令停業

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
餐廳廚房排水孔不潔。圖／台北市衛生局提供
餐廳廚房排水孔不潔。圖／台北市衛生局提供

春節食安事件頻傳，繼知名日式料理店傳出疑有顧客上吐下瀉，北市南港「北雲燒臘」再傳疑似除夕夜食物中毒案例，至昨天上午累計七人就醫。北市衛生局至現場稽查，發現多項設備設施不合格，已請業者昨天午餐起停業，並要求二月三日改正，若期限未改，依法可處六萬到兩億元罰鍰。

有民眾在地方臉書社團指出，自己和家人在一月廿八日除夕傍晚於台北市南港「北雲燒臘」用餐，家人們陸續於一月卅日出現上吐下瀉，不少用餐的民眾也留言，家人們也出現相關食物中毒的疑似症狀。台北市長蔣萬安昨天赴大龍峒保安宮參拜時表示，衛生局回報這兩天陸續接到疑似食物中毒案例，他已要求衛生局及相關人員前往調查。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，陸續接獲醫院通報，北雲燒臘店一月廿八日供應的晚餐疑似食品中毒，攝食民眾於一月廿九日中午起陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，並於一月卅日晚上至醫院就醫，至昨天上午累計七人就醫，衛生局立即啟動調查。

林冠蓁說，昨天已依食品良好衛生規範準則進行稽查，查有廚房地板油膩、砧板放置地上、排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已要求二月三日前改正。現場並採檢工作人員檢體二件及環境檢體四件，並請業者自昨天午餐起停業，需提出改善措施、工作人員完成四小時教育訓練後，向衛生局提出申請並經審查通過，才能復業。

林冠蓁說，後續將依醫院採檢民眾檢體及衛生局採檢檢體檢驗結果判定，如判定為食品中毒，將另依違反食品安全衛生管理法第十五條及第四十四條，處六萬至兩億元罰鍰。同時，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理加強稽查，並要求限期改善，期屆未改善，也將依法開罰。

衛生局 食物中毒

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