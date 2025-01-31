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初三大樂透頭彩再槓龜 下期頭獎上看1.1億元

初三大樂透頭彩再槓龜 下期頭獎上看1.1億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大樂透春節加碼第8天，頭彩未開出。圖／本報系資料照片
大樂透春節加碼第8天，頭彩未開出。圖／本報系資料照片

大樂透春節加碼第8天，大樂透頭彩未開出，5698萬元頭獎獎金累入次期。台彩表示，下期（2月1日，明日）預估銷售2.3億元，頭獎累積金額預估上看1.1億元。

台彩表示，今日大樂透春節加碼獎項，大紅包開出25組，總中獎注數為31注，其中21組為單注中獎，2組為2注均分，2組為3注均分；本期小紅包開出33組，總中獎注數為40注，其中28組為單注中獎，4組為2注均分，1組為4注均分。

台彩表示，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為174餘306組，累積開出小紅包組數為299組，剩餘501組，次期將繼續加開大紅包及小紅包獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

台彩表示，大樂透春節加碼期間，大年初二，屏東縣屏東市「一同彩券行｣以及台中市清水區的「菜市仔彩券行｣都在同一天一次開出2注春節加碼獎項，「一同彩券行｣開出大紅包和小紅包各1注，「菜市仔彩券行｣則是開出2注小紅包，該兩家投注站今年春節加碼獎項的累計開出注數也都來到3注。

台彩指出，南投縣竹山鎮的「五星大福得彩券行｣繼今年小年夜、除夕後，大年初二第三度開出今年春節的春節大紅包、小紅包獎項；新北市三芝區的「發財點彩券行｣以及台中市霧峰區「金錢櫃彩券行｣都在大年初一、初二接連開出春節加碼獎項。

台彩也說，台中市太平區的「喜喜公益彩券行｣去年即開出過100萬元的春節大紅包獎項以及1.71億元的大樂透頭獎，大年初二也開出今年春節的第2注春節小紅包獎項；此外，位於桃園市桃園區的「億州企業社｣去年曾開出3.08億元的大樂透頭獎，也在大年初二開出100萬元的春節大紅包獎項。

彩券行 春節 紅包

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