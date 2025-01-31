萬人過年看「甄嬛傳馬拉松」 醫：當心電腦視覺症候群
大陸古裝劇「後宮甄嬛傳」播畢逾10年，熱度仍不減，八大電視第4年在YouTube頻道進行24小時馬拉松直播，今年更創下6.4萬名網友線上觀看的紀錄。中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山提醒，長時間盯著3C螢幕可能導致「電腦視覺症候群」，建議使用電子設備後30分鐘就應休息10分鐘，保護靈魂之窗。
由孫儷、陳建斌、蔡少芬、劉雪華、李天柱等陸港台演員共同演繹的古裝劇「後宮甄嬛傳」，故事背景雖然設定在清朝清世宗雍正帝年間，但因為飽滿的人物設定及跌宕起伏的情節，即便播畢13年，仍是許多人津津樂道的話題之一。
不少網友除了在YouTube頻道馬拉松直播評論區留言討論劇情，更直接為劇中不同人物冠上有梗的別稱，包括因為身材、衣著而被網友稱為「大胖橘」的皇帝、常用伎倆使妃嬪流產，而被稱為「打胎小隊長」的皇后，還有擅長唱歌、冰嬉（溜冰），懷孕後被賜封號為「鸝妃」的安陵容，也遭網友稱為「安小鳥」、「大清蔡依林」，創意十足。
不過陳瑩山說，民眾以往看電視時，電視與眼睛的距離約有200公分，到後來看電腦的距離約為50公分、看平板電腦的距離約是25公分，而看手機的距離更只剩10公分，正是因為眼睛與電子產品螢幕的距離愈來愈近，也將導致負責調節眼睛水晶體的睫狀肌收縮愈用力，長期下來就如同跑馬拉松的選手，一天到晚不停運作卻都無法休息，不少人也成為電腦視覺症候群（Computer vision syndrome，CVS）的苦主。
三軍總醫院眼科部主任呂大文說，長時間盯手機、電腦、電視螢幕，將導致眼睛灼熱、乾燥、疲勞、畏光，甚至流淚或睜不開、視力模糊不清，也可能出現頭痛等情況，容易誘發乾眼症，甚至加劇視網膜病變，影響靈魂之窗。
陳瑩山建議，成人使用3C產品時應每30分鐘休息10分鐘，若為6歲至15歲兒童一天不宜超過一個小時，6歲以下嬰幼兒則要盡量遠離電子設備為佳，民眾若經診斷罹患乾眼症，可在洗澡時用毛巾熱敷眼睛，並在睡覺前點人工淚液，平時也可多吃富含Omega-3的魚類，幫助分泌淚水以維持眼球的濕潤。
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