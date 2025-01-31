開工日迎強烈冷氣團…全台急凍恐下探9度 明各地降雨機率增

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天鋒面通過，各地降雨機率高，中部以北3000公尺高山有降雪或冰霰機會。下周一開工日強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周二、周三，恐下探9度，屆時北部與東北部2500公尺以上高山又有降雪機會。

曾昭誠指出，明天鋒面通過台灣，台灣水氣仍然偏多，各地降雨機率高，但雨勢不會太大，氣溫與今天類似，中部以北3000公尺高山有降冰霰或雪機會。

曾昭誠表示，明天北部、東北部及花蓮約22至23度，中南部與台東仍有25至28度，早晚偏涼；初五隨著東北季風南下，北部、東半部及中南部山區有降雨機會，其他地區多雲到晴，北部、東北部白天高溫下降至19度，夜晚低溫也略微下降。

曾昭誠指出，下周一起強烈大陸冷氣團影響到周三，周一各地明顯降溫，且越晚越冷，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。最冷時間點在周二、三清晨與夜晚，台北低溫僅11度，北部沿海空曠地區僅9度，中部、東北部11度，其他地區13至14度。

曾昭誠表示，下周四強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚氣溫仍偏低，桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周五氣溫會明顯回升。此外，降雪方面，他指出，下周北部與東北部2500公尺高山有機會降雪，中部則是3000公尺以上高山有降雪機會。