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初四恐湧北返車潮！高工局估達平日1.6倍 11重點壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今日15時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里。圖／高公局提供
今日15時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里。圖／高公局提供

今天為春節連續假期初三，上午起國道各路段均出現車潮，截至傍晚國道交通量仍在預期範圍內。高速公路局預判，明天國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11路段。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為87百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為139百萬車公里。

高公局指出，今天14時47分國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；15時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里；15時54分國1南向294.8公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵6公里，以上事故均已排除，惟導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，明天為大年初四，預估國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道 春節交通 高公局

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