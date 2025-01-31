聽新聞
0:00 / 0:00
初四恐湧北返車潮！高工局估達平日1.6倍 11重點壅塞路段一次看
今天為春節連續假期初三，上午起國道各路段均出現車潮，截至傍晚國道交通量仍在預期範圍內。高速公路局預判，明天國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11路段。
高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為87百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為139百萬車公里。
高公局指出，今天14時47分國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；15時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里；15時54分國1南向294.8公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵6公里，以上事故均已排除，惟導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局表示，明天為大年初四，預估國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言