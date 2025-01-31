北市2餐廳傳多人用餐後上吐下瀉 毒物醫授外食防範要點

台北市中式料理店「北雲餐廳」、日式料理店「三井日式料理」，傳出多人用餐後上吐下瀉的情況。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，隨著疑似食品中毒事件發生率愈來愈高，外食族除了保持餐前衛生習慣，進入餐廳後，可先觀察環境與餐點處理者有無不潔，且盡量少吃生食、半熟食，若要打包餐點回家享用，務必加熱至70度以上，才可降低「病從口入」的風險。

除夕夜原本應是闔家團圓的時刻，但在台北市的中式料理店「北雲餐廳」、日式料理店「三井日式料理」傳出有民眾用餐後發燒、上吐下瀉的情況，其中更有疑似受害者在店家的Google評論區給出一顆星評價，抱怨當天上菜速度緩慢、明明是熱食卻吃到冷菜等情況。

想要預防食品中毒，往往在於餐點製作者與品嚐者的雙重把關。顏宗海說，隨著愈來愈多疑似食品中毒事件，不分一年四季地上演在生活周遭，外食族可留意個人衛生習慣，並在進入餐廳後，留意桌椅、餐車、餐具等環境設備有無不潔，及上菜的服務生有無戴口罩、手套，若為開放式廚房，也可觀察餐點製作者有無戴髮網、圍裙、護目鏡等防護措施。

餐點製作者應留意食材新鮮度，並將生、熟食分開處理，生病時勿抱恙上班，顏宗海說，有的餐點即便看似美味，但外食族仍應考量個人消化道的承受度，盡可能減少吃生食，半生食，包括未煮熟的蛋、沙拉，及生魚片、生蠔等海鮮，並落實公筷母匙，由於許多食物不易從外觀辨別有無變質，若已出現異味、口感偏差等情況，千萬不要覺得「浪費、可惜」而硬著頭皮吃完。

外食族若想打包餐點回家享用，顏宗海建議，夏季時在餐點製作完後1小時內食用完畢；冬季時在餐點製作完後的2小時內食用完畢，吃不完的食物也應盡快放入冰箱保存在7度以下，並在再次享用前，充分加熱至70度以上，才可降低「病從口入」造成的食品中毒風險。

顏宗海說，許多細菌皆能生長、繁殖在7度至60度的「危險溫度帶」，包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌。此外，食品中毒常見的病毒有諾羅病毒、輪狀病毒，及黴菌等非細菌與病毒的真菌，通常經由糞口途徑傳染，因此不慎接觸食品中毒患者的飛沫、食餘、糞便，有一定機率導致相關症狀，若出現不適情況，應盡速就醫。