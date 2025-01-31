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北返車流湧現！高公局估交通量增1.5倍 國五1路段驚現「紫爆」

春節尾聲初四估現北返車潮 App掌握路況避塞車

中央社／ 台北31日電
農曆大年初三，國道多處都有塞車情形，國道3號土城路段31日午後出現車潮，南下車潮壅塞。圖／中央社
農曆大年初三，國道多處都有塞車情形，國道3號土城路段31日午後出現車潮，南下車潮壅塞。圖／中央社

春節連假快到尾聲，交通部公路局提醒，明天初四預估出現北返車潮，如台9線蘇花公路、台74線台中環線接國3交流道，呼籲民眾利用幸福公路App掌握路況。

公路局以新聞稿表示，今天大年初三截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現壅塞或車多情形，包含台2線基隆至大武崙路段、台3線武嶺橋至大溪路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段、台61線大山至玄寶大橋及線西至中彰大橋路段、台74線太原至潭子路段等；另外，台14甲線29K至41.5K昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

公路局提醒，明天大年初四春節連假尾聲，預估出現北返車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有壅塞或車多情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花公路、台74線台中環線接國3交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

另外，觀光風景地區聯外道路也將有壅塞或車多情形，包含台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪路段、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，建議用路人行前多參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時間及壅塞路段，或依循警廣與路側CMS提供相關路況及替代道路資訊行駛。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2121班次，疏運3萬7021人；東部國道客運路線共計行駛513班次，疏運1萬1687人。

公路局指出，明天為春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有68.82%空位，東部國道客運尚有85.49%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。

國道客運 春節 春節交通 蘇花公路

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