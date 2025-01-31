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年夜飯出問題？北雲餐廳稽查多項不合格 衛生局：停業限期改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
排水孔不潔。圖／台北市衛生局提供
排水孔不潔。圖／台北市衛生局提供

台北市再傳疑似除夕夜食物中毒案例，遭點名的南港「北雲餐廳」今日衛生局也到場稽查。衛生局表示，已責令業者自1月31日午餐起停業；現場也有多項設備設施不合格，要求2月3日改正，若期限未改，依法可處6萬到2億元罰鍰。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，衛生局自昨日晚間陸續接獲醫院通報南港區研究院路北雲燒臘店1月28日供應的晚餐疑似食品中毒，至今日上午累計7人就醫。

林冠蓁說，已責令業者自1月31日午餐起停業，需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局提出副業申請並經審查通過、複查合格核准副業。

林冠蓁說，今日依食品良好衛生規範準則進行稽查，查有廚房地板油膩。砧板放置地上。排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2月3日前改正，期屆未改善，依食安問題法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

她也說，現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續如判定為食品中毒將另依同法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

餐車不潔。圖／台北市衛生局提供
餐車不潔。圖／台北市衛生局提供
風扇不潔。圖／台北市衛生局提供
風扇不潔。圖／台北市衛生局提供

衛生局 食物中毒

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