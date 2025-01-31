護照過期簡化換發流程 數發部：可善用MyData平台

不少民眾開始規劃今年海外旅遊行程，數發部今天表示，若民眾年滿18歲、有戶籍登記，若發現護照過期，只要申請換發護照時不變更個資記載事項，就可透過MyData平台有條件線上申換護照，繳費成功最快10個工作天後即可領取。

數位發展部表示，護照是海外旅遊必備證件，數發部MyData平台和外交部領事事務局合作推出「有條件式申換護照」服務，簡化繁瑣流程，讓護照換發更快速便捷。

數發部說明，民眾只要年滿18歲，有戶籍登記，發現護照已過期，申請換發護照時若不變更個人資料記載事項，即可透過外交部領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照系統」，輸入資料並同意透過MyData平台取得申換護照應備文件，即可進入MyData平台進一步完成申辦程序。

數發部指出，繳費成功後，台灣地區民眾10個工作天後、離島居民14個工作天後，即可攜身分證及收據至約定時間地點臨櫃領取新護照，流程相當便捷。

數發部提醒，首次使用MyData平台，民眾必須完成2次身分驗證，後續申辦時，僅須填寫身分證字號及生日、通過身分驗證、自主同意傳送資料3步驟，即可完成操作。