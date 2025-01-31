開工日迎強烈冷氣團「連冷3天」 未來1周降雨機率高！高山追雪時間曝

今天受到南方雲系影響，各地都有毛毛雨，這樣的天氣會持續到今晚。中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天有一道鋒面通過，各地降雨機率比較高。鋒面通過，會有東北季風南下；接著下周一開工日有強烈大陸冷氣團南下，各地溫度明顯下降；這波強烈大陸冷氣團從下周一影響到下周三，可能下周四還是比較涼，要到下周五各地溫度才會明顯回升。

目前天氣狀況，曾昭誠表示，各地雲量仍然相當多，主要是靠近赤道方向有一些中高層水氣，從南邊通過台灣上空。今天台灣上空整體來說水氣偏多，所以有零星降雨發生。此外，台灣西北方、中國上空雲量相當多，這是目前鋒面可能生成的地方，未來鋒面生成之後，明天可能影響到台灣。

曾昭誠表示，當中高層水氣通過的時候，地面和山區可能都會有一些降雨，山區可能會是下雪或冰霰，中部以北3000公尺以上高山有零星降雨或下冰霰現象。

今天入夜到明天清晨，全台都有降雨發生，曾昭誠表示，整體雨量不是相當多，大部分以毛毛雨或小雨為主。明天天氣和今天類似。明晚鋒面生成的低壓快要移動到日本，預計明天一整天通過台灣，當鋒面通過的時候，各地容易有降雨，尤其迎風面的北部和東北部降雨和今天類似。

曾昭誠表示，鋒面通過之後，轉為偏東北風的天氣型態，周日東北季風就會開始南下，北部溫度率先下降，中南部白天高溫和今天、明天類似。下周一開始大陸上方的高壓開始南下，台灣受到大陸冷空氣影響，這波強烈大陸冷氣團開始影響台灣，北部和宜蘭愈晚會愈冷，中南部可能白天還有接近20度高溫，入夜之後整體降溫還是相當明顯。

強烈大陸冷氣團從下周一影響到下周三，曾昭誠表示，到了下周四高壓慢慢出海，台灣附近風向轉為偏東風，這波冷空氣影響才會慢慢結束。

氣溫趨勢，曾昭誠表示，明天整體溫度和今天類似，各地還有20度左右溫度，中南部可能還有25度，夜晚清晨還是有17、19度左右。周日東北季風南下，北部和宜蘭白天高溫明顯下降，主要是冷空氣影響到北部，中南部降溫不太明顯。

曾昭誠表示，下周一開始到下周三全台溫度明顯下降，北部下周一愈晚愈冷。最冷時間點會是下周二清晨到下周三清晨，各地清晨夜晚的溫度相當低，北部11度上下，中南部12度左右，空曠地區也會稍微再低1至2度，所以下周二至下周三部分地區可能低於10度低溫。下周四強烈大陸冷氣團減弱，白天稍稍回溫，下周五各地白天才會明顯上升。

降雨趨勢，曾昭誠表示，明天各地有降雨發生機會，但雨勢不大。周日東北季風增強，迎風面的桃園以北、東半部、中南部山區都有下雨機會。下周一華南水氣到，北部和東半部整體降雨會稍微多一些。下周二至周五迎風面和各地山區可能還是有降雨機會。下周二水氣會比較少，但下周三至下周五水氣又變多一些些，未來1周都是降雨機率比較高的天氣型態。

高山降雪部分，曾昭誠表示，今天到明天清晨因高山水氣充分，今天一整天到明天清晨中部以北3000公尺以上高山有降雪或冰霰可能。下周一、下周二強烈大陸冷氣團南下，水氣條件也是滿充足的，北部和東北部2500公尺以上山區仍有降雪或冰霰機會，中部以北3000公尺以上高山有降雪或冰霰可能。