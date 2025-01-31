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收假潮湧現 桃機今起連3天旅運量逾14萬人次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
入境人潮多，桃機呼籲旅客確認行李特徵，勿拿錯他人行李。圖／機場公司提供
入境人潮多，桃機呼籲旅客確認行李特徵，勿拿錯他人行李。圖／機場公司提供

春節假期進入尾聲，桃園機場春節疏運期間統計，自今起連3天預估旅運量均超越14萬人次，桃園機場公司表示，今旅客量14萬3千多人，入境較出境多6400人；明後天將出現明顯入境人潮。

機場公司指出，春節疏運期間航警局所屬安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate）均預先全線開啟，紓解旅客人潮，呼籲注意隨身及託運行李特徵，避免衍生錯拿糾紛，也提醒回國旅客勿帶動植物及相關產品，以及海關入境申報規定，避免觸法遭罰破壞出遊興致。

機場公司表示，入境國人可多加利用桃園機場e-Gate，具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用。

考量年假期間是家庭旅遊旺季，機場公司呼籲，留意家人隨身物品及託運行李，確認行李條資訊後再領取；若遺失物品請向航警、現場工作人員或搭乘航空公司反映協尋，或機場遺失物查詢。

機場公司提醒，旅客返國時注意勿攜帶動植物及相關產品入境，機場入境設有肉品檢查站及檢疫犬，經查獲違規者最高可處100萬元罰鍰。另外，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，需依法向海關申報。

春節交通 桃園機場

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