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建議癮君子初三「戒菸日」 國健署：成功率可提高2倍

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
今天是大年初三，若有戒菸計畫，不妨從現在開始。本報資料照片
今天是大年初三，若有戒菸計畫，不妨從現在開始。本報資料照片

今天是大年初三，若有戒菸計畫，不妨從現在開始。衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，國內目前有近2700家合約醫事機構，提供衛教與給藥措施，民眾更宜將戒菸日設定在春節，此舉除了象徵「新年新希望」，且據調查顯示，可讓成功率提高1.3至2倍。

據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有800萬人因為吸菸喪生、上百萬人暴露於二手菸死亡，每吸一口菸，毒素和致癌物就會進入體內，導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等非傳染性疾病（NCD），還會造成皮膚老化、口臭及牙齒變黃等問題。

吸菸除了危害菸癮者健康，也會影響身邊的人及環境。羅素英說，熄菸後的菸草煙霧，會與其他汙染物質結合產生亞硝胺等致癌物質，附著在衣服、家具、窗簾、地毯、沙發等常見物品上，產生比二手菸更無形的三手菸，導致成人、嬰幼兒、寵物在降低警覺性的情況下觸摸或吸入體內，有百害而無一利。

世界衛生組織在「超過100個戒菸的理由」中指出，戒菸20分鐘，血壓及心跳恢復正常；戒菸1周，身上不再有菸臭味、牙齒變白；戒菸1個月，改善血液循環，會感到精力充沛及皮膚更有彈性；戒菸5至15年，中風機率降低至與非吸菸者相同。

針對有吸菸習慣的民眾，不妨以大年初三為戒菸日。羅素英說，若以時下平均1包菸的菸價114.2元計算，每人一年估計省下近4萬元，該筆錢可用於儲蓄、旅行或為家人添購家電，都是很好的戒菸動機，更宜將戒菸日設定在春節、情人節、父親節或母親節，幫助擺脫菸癮，且據戒菸專線服務成果調查顯示，此舉能提高1.3至2倍成功率。

此外，羅素英說，國內目前有近2700家合約醫事機構，提供衛教與給藥措施，戒菸成功率達30%以上，也就是10人中至少有3人戒菸，民眾可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，或用通訊軟體LINE搜尋ID：@tsh0800636363，隨時進行諮詢，讓自己及家人在新的一年，享受無菸的生活環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

成功 戒菸

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