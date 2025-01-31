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破解鹿野忠雄密碼 劉克襄40年探索之路

中央社／ 台北31日電

作家劉克襄常年關注台灣生態，成為許多人了解台灣的啟蒙，他走上這條路其實是受日本博物學家鹿野忠雄影響，探索之路走了40年，只為破解「鹿野忠雄如何養成」的密碼。

劉克襄說，鹿野忠雄有一種將台灣當成自己主場的態度，甚至比台灣人更愛台灣，像是一種登山人的自我意識，這樣的態度讓他深深著迷，也啟發著他，認為身為台灣人應該不能落後日本人才對。

劉克襄近期出版「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」一書，公共電視也推出紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」，記錄兩名先行者的足跡，以及這段追尋之旅。

劉克襄接受中央社記者專訪表示，80年代他在「台灣圖書館」看到鹿野忠雄的日文著作「山、雲與蕃人」，小小一本精裝本、像詩集一樣，那是他認識鹿野忠雄的開始；後來一次和好朋友、已故版畫家何華仁前往關渡賞鳥，他向何華仁提起：「曾有一個日本人，比我們小10歲的時期（約14歲）就開始進行自然觀察，開始注意鳥類，後來來到台灣，成為一個傳奇人物。」

劉克襄說，那次兩人的談話有一種「余生也晚」的感嘆，人家14歲就這麼厲害，他們都24、25歲了卻還在摸索，很不甘心追不上日本的感覺，「好像打棒球，你永遠打不敗他們的職業隊，那種心情大概是這樣。」

到了1987年台灣解嚴、報禁解除，劉克襄希望讓更多人知道鹿野忠雄這個人，於是在任職的報紙媒體策畫人物專題，報導鹿野忠雄這個人。

談起和鹿野忠雄的這段緣份，劉克襄坦言有一種和日本自然觀察者進行PK、對決的心情，同時也有一種「有為者亦若是」的壯志豪情，不希望下一代的台灣人像當時的他一樣，要看鳥卻沒有鳥類圖鑑，要研究昆蟲卻沒有昆蟲圖鑑，什麼都要去日本找，「你不覺得台灣棒球也是這樣嗎？都要去外國取經，不然就只好土法煉鋼。」受到鹿野忠雄的啟發，劉克襄幾10年來都一直希望能多為台灣多做點什麼。

劉克襄表示，鹿野忠雄在台灣待的時間雖然斷斷續續，但最終他花數月時間調查雪山並完成博士論文，也在「山、雲與蕃人」這本散文創作中，找到自己和玉山的對話方式。

劉克襄說，對鹿野忠雄而言，「玉山是他的浪漫極致，雪山是他的理性展現。」

劉克襄 日本 鹿野忠雄

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