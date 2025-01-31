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下周強烈冷氣團壟罩這時最冷 12縣市體感溫度探個位數

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，冷空氣一直影響到下周三。本報資料照片
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，冷空氣一直影響到下周三。本報資料照片

下周一開工日是24節氣地「立春」，將明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，強烈大陸冷氣團南下，最冷時間點可能是下周二清晨或下周三清晨，一直到下周四整體溫度才會慢慢回升。

根據氣象署最新發布2月4日下周二的體感溫度預報，台北市10至15度、新北市10至14度、桃園市8至13度、台中市9至17度、台南市9至18度、高雄市13至20度、基隆市8至12度、新竹縣6至12度、新竹市5至12度、苗栗縣4至13度、彰化縣8至14度、南投縣12至19度、雲林縣11至18度、嘉義縣9至18度、嘉義市11至20度、屏東縣14至20度、宜蘭縣10至15度、花蓮縣10至14度、台東縣12至16度。

離島2月4日的體感溫度預報，澎湖縣3至7度、金門縣4至11度、連江縣3至8度。

曾昭誠表示，下周一強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，冷空氣一直影響到下周三，可能到下周四高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，代表東北風慢慢減弱，溫度會慢慢回升回來。

冷氣團

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