快訊

三環幫大哥中彈斷掌亡 5槍手1車手共6嫌羈押禁見

MLB／水原一平哭大谷害他欠債求減刑 檢方反擊：連房租都偷大谷的錢

聽新聞
0:00 / 0:00

手機號碼當LINE ID超危險 「1不2要」快檢查設定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新年度開工前，快幫LINE ID健檢。圖／LINE提供
新年度開工前，快幫LINE ID健檢。圖／LINE提供

詐騙集團猖獗，新年初始，趕快替每天都要用的LINE進行帳號健檢，遠離個資風險！

許多民眾為了方便，經常使用手機號碼作為LINE ID，這個小動作可能會把自己的個資暴露而不自知，讓詐騙集團可以亂槍打鳥輸入電話號碼加你好友，或是讓自己的手機號碼暴露給不想讓他們知道的人。

如果已經將電話號碼、身分證字號，或是出生年月日等重要個資設為LINE ID，每個LINE帳號都有「1次」重置機會，可以聯繫客服，提供目前使用中包含個資的LINE ID資料，並明確描述「希望更改LINE ID」的原因，客服確認通過後即可重置，請慎重使用。

如果LINE ID無法再重置，或者不想讓他人透過ID搜尋到您，可從設定 > 個人檔案 >  手動關閉「允許利用ID加入好友」功能。之後要加好友，則可透過「QR Code加好友」，透過提供QR Code，確保加好友的主控權。

另外，新年想要換新機民眾，也別忘了完整設定好LINE帳號設定中的電話號碼、Email與密碼，不但日常使用更安心，更換裝置時也會更順暢。

LINE現在也提供綁定Apple ID或Google帳號的選擇，綁定後如果LINE App重裝、轉移或換機，只要有同步Apple ID或Google帳號，在LINE打開時點選「透過Apple繼續」或是「以Google帳號登入」即可免利用電話號碼登入，多一個便利的登入選擇。

LINE現在也可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供
LINE現在也可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供

LINE 個資 詐騙集團

延伸閱讀

影／賴清德台中拜年提守護台灣 向全民喊話「不要被中國統戰」

澳洲籲公民用DeepSeek要非常謹慎 義大利憂個資外洩

改編自LINE WEBTOON人氣漫畫《外傷重症中心：黃金救援》24日全球首播!

賴清德高雄發2千個紅包 再三叮嚀民眾發財前做這件事

相關新聞

把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

今天大年初三，各地清晨仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各...

合歡山凌晨霰夾雪積雪1公分 水晶宮路段當心碰碰車

受到南方雲系北移影響，各地降雨機率提高，合歡山區因水氣充足，今天凌晨陸續下起霰夾雪，原已消融的冰雪，又覆蓋一層新雪，上午...

初三溼答答！ 水氣由南往北增 開工日「立春」強烈冷氣團探9度低溫

今天大年初三，春節連假第7天，中央氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、...

台馬航線明午前正常開航 台南將軍-澎湖東吉航線明停航

交通部航港局表示，春節連假海運疏運迄今作業順利正常，台馬航線今天晚間10時30分基隆往馬祖及明天上午09時30分馬袓往基...

下周強烈冷氣團壟罩這時最冷 12縣市體感溫度探個位數

下周一開工日是24節氣地「立春」，將明顯降溫，中央氣象署預報員曾昭誠表示，強烈大陸冷氣團南下，最冷時間點可能是下周二清晨...

手機號碼當LINE ID超危險 「1不2要」快檢查設定

詐騙集團猖獗，新年初始，趕快替每天都要用的LINE進行帳號健檢，遠離個資風險！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。