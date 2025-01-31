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低碳走春 宜蘭傳藝中心、台江國家公園綠建築都上榜

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台江國家公園遊客中心獲第9屆「優良綠建築」，是座兼具生態與文化的鑽石級綠建築。圖／內政部提供
台江國家公園遊客中心獲第9屆「優良綠建築」，是座兼具生態與文化的鑽石級綠建築。圖／內政部提供

大年初三，內政部大推低碳走春，並盤點宜蘭國立傳統藝術中心住宿區、台江國家公園遊客中心，以及日月潭與阿里山等地的綠建築遊客中心可供參訪，相關推薦遊程也整理放進「低碳觀光綠建築知性之旅」網站，供民眾瀏覽。

內政部建築研究所近日攜手交通部觀光署，整合綠建築示範基地及優良綠建築得獎作品，並結合在地人文歷史，提供北、中、南、東地區豐富多元的行程選擇，讓民眾貼近綠建築的同時，也能體驗當地風俗民情。

宜蘭國立傳統藝術中心住宿區獲第3屆「優良綠建築」，內政部說，建築設計融入景觀特色，保留大量綠地，以密集混種的竹林作為迎賓入口，並運用大面積的半戶外空間與連貫廊道親近自然，室內設計則採用自然通風與採光，並使用承襲蘭陽傳統風格的建材，旅客可結合羅東林業文化園區、蘭陽博物館一起參觀。

綠建築向山遊客中心的建築設計靈感來自日月潭，內政部說，建築巧妙融入當地地景，以屋頂草皮與水景營造出一個與自然對話的空間。以向山遊客中心為起點，旅客可探索集集綠色隧道、車埕木材集散地及大觀電廠的歷史故事，體驗日月潭文化與自然脈絡。

觸口遊客中心為銅級綠建築，內政部說，以輕量化結構與生態設計，呈現阿里山的在地特性，中心特別保留了當地原有的老樹及植栽，並運用覆土綠化減少建築外殼耗能，而中心內部設置多元互動展示，為旅客提供阿里山生態與文化的全新視角，為遊客提供探索這片自然寶藏的最佳起點。

內政部說，台江國家公園遊客中心獲第9屆「優良綠建築」，是座兼具生態與文化的鑽石級綠建築，建築物採高腳屋設計，保留台江水系的原生環境，為各類生物提供理想的棲地。旅客不僅能體驗節能減碳的建築美學，還可遊覽四草砲台、國聖燈塔與七股潟湖，深入感受台江國家公園的自然生態與人文魅力。

羅山遊客中心為銀級綠建築，內政部說，結合客家建築文化與當地自然特色，旅客可步行至附近瀑布、泥火山、溪谷溫泉及羅山林地，體驗東部縱谷的奇特自然景觀，沉浸在綠意與文化交織的悠然步調中。

為提倡低碳旅遊精神，內政部鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸工具、自備環保餐具，並支持在地特色飲食，以具低碳旅遊精神的旅遊方式，領略台灣的綠建築與自然之美，並架設「低碳觀光綠建築知性之旅」，供民眾瀏覽及規劃前往。

宜蘭國立傳統藝術中心住宿區獲第3屆「優良綠建築」。圖／內政部提供
宜蘭國立傳統藝術中心住宿區獲第3屆「優良綠建築」。圖／內政部提供

內政部 綠建築

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