7-ELEVEN逾7千門市助攻年節商機 迎開工、補班為大家打氣加油
喜迎金蛇年到來，統一超7-ELEVEN集結全台超過7000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，串聯時來運轉全店優惠活動，滿足圍爐年菜、拜年賀禮、出遊走春、配菜小吃等新春商機，目前已帶動整體業績成長一成。
統一超表示，其中，幹道型與風景區周遭門市自助熟食區、可隨時加熱開吃冷凍品與鮮食、湯品等商品，銷量平均較春節前一周成長兩成；方便即食的加熱飯糰、冷藏小點、烘焙麵包等Finger Food與出遊走春必備CITY飲品，銷量更成長四成；掌握大年初一節令茹素習俗，蔬食商品取得不易，7-ELEVEN提供最便利素蔬食銷售據點和豐富選擇，相關商品銷量較春節前一周成長近三成。
統一超表示，今年國道與西濱快速公路湧入大量出遊車潮，帶動統一超商營運「交通轉運」商場業績與來客較一般假日成長2倍以上，包含泰安、仁德、東山、關廟與大安休息站等。
統一超也說，去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，從小年夜到初二營業額已較去年成長8成，推估春節9天連假整體業績可較去年春節成長5成以上，突破往年過年連假整體業績，其中以伴手禮、美食櫃、即食櫃最受用路人青睞；7-ELEVEN清水綻門市販售的思樂冰跟「酷聖霜」酷聖石霜淇淋、不可思議茶BAR等銷量更較一般假日成長10倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言