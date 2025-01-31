7-ELEVEN逾7千門市助攻年節商機 迎開工、補班為大家打氣加油

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）新年春節仍不斷推出新品！明日周六（2月1日）推出《寶可夢 金／銀》發售25週年紀念周邊商品共19款，其中「刺繡夾克（刺繡外套）」被大讚好想要，另外也有過來人提醒，這次的商品「在日本都是秒殺狀態」，希望台北寶可夢中心可以好好管制黃牛大媽群購買。

2025-01-31 11:00