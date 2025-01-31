合歡山凌晨霰夾雪積雪1公分 水晶宮路段當心碰碰車

受到南方雲系北移影響，各地降雨機率提高，合歡山區因水氣充足，今天凌晨陸續下起霰夾雪，原已消融的冰雪，又覆蓋一層新雪，上午7時合歡山公路恢復通行，雪霰轉為下雨，遊客還是撐著雨傘、穿著雨衣，在濕冷的低溫中賞雪景、堆雪人，喜迎金蛇年。

雖然冷空氣持續減弱，日夜溫差仍大，南方雲系逐漸北移，山區水氣充足，合歡山今天凌晨開始下起霰夾雪，直到上午7時溫度上升，冰霰轉為下雨，路面積雪因下雨難以測厚度，目測約一公分。

上午7時合歡山公路解除預警性封閉，遊客開車上山，看到路面、山頭一層白雪，路旁垂掛著冰柱，還是穿著雨衣、撐著傘，在濕冷寒風中玩雪、堆雪人，體驗「凍人」美景。