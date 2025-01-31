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合歡山凌晨霰夾雪積雪1公分 水晶宮路段當心碰碰車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後松雪樓地面、車輛、覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後松雪樓地面、車輛、覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供

受到南方雲系北移影響，各地降雨機率提高，合歡山區因水氣充足，今天凌晨陸續下起霰夾雪，原已消融的冰雪，又覆蓋一層新雪，上午7時合歡山公路恢復通行，雪霰轉為下雨，遊客還是撐著雨傘、穿著雨衣，在濕冷的低溫中賞雪景、堆雪人，喜迎金蛇年

雖然冷空氣持續減弱，日夜溫差仍大，南方雲系逐漸北移，山區水氣充足，合歡山今天凌晨開始下起霰夾雪，直到上午7時溫度上升，冰霰轉為下雨，路面積雪因下雨難以測厚度，目測約一公分。

上午7時合歡山公路解除預警性封閉，遊客開車上山，看到路面、山頭一層白雪，路旁垂掛著冰柱，還是穿著雨衣、撐著傘，在濕冷寒風中玩雪、堆雪人，體驗「凍人」美景。

公路局表示，台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K至41.5K）部分路面仍結冰殘雪未融，限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。武嶺至松雪樓（31K至33K）水晶宮路段道路崎嶇蜿蜒，結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交通設施。

合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後地面、車輛、房屋覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後地面、車輛、房屋覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後路面覆蓋一層白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後路面覆蓋一層白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，上午7時後合歡山公路解除管制，遊客蜂擁到武嶺欣賞雪景。圖／翻攝公路局即時路況影像
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，上午7時後合歡山公路解除管制，遊客蜂擁到武嶺欣賞雪景。圖／翻攝公路局即時路況影像
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後地面、車輛、房屋覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，天亮後地面、車輛、房屋覆蓋白雪，已如北國風光。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，上午地面和房屋都覆蓋白雪。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨下起霰夾雪，上午地面和房屋都覆蓋白雪。圖／林保署南投分署提供

合歡山 蛇年 雨傘

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