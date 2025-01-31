走春訪綠建築 內政部推宜蘭傳藝中心、台江國家公園

內政部今天說，推薦民眾春節走訪各地綠建築，包括宜蘭國立傳統藝術中心住宿區與台江國家公園遊客中心都獲獎；此外，日月潭與阿里山也都有綠建築，民眾造訪時也能停留體驗觀賞。

內政部今天發布新聞稿表示，建築研究所攜手交通部觀光署，整合綠建築示範基地及優良綠建築得獎作品，並結合在地人文歷史，民眾貼近綠建築也能體驗當地風俗民情。

內政部說，宜蘭國立傳統藝術中心住宿區榮獲第3屆「優良綠建築」殊榮，建築設計融入景觀特色，保留大量綠地，以密集混種竹林作為迎賓入口，並運用大面積半戶外空間與連貫廊道親近自然；室內設計則採自然通風與採光，並使用承襲蘭陽傳統風格建材，旅客可結合周邊景點如羅東林業文化園區與蘭陽博物館一起參觀。

此外，內政部表示，南投向山遊客中心建築設計靈感來自日月潭，建築融入當地地景，以屋頂草皮與水景營造出與自然對話空間，旅客可以向山遊客中心為起點，探索集集綠色隧道、車埕木材集散地及大觀電廠歷史，體驗日月潭文化與自然脈絡。

內政部說，嘉義觸口遊客中心是銅級綠建築，以輕量化結構與生態設計，呈現阿里山在地特性，中心特別保留當地原有老樹及植栽，運用覆土綠化減少建築外殼耗能，而中心內部設置多元互動展示，為旅客提供阿里山生態與文化的全新視角。

內政部表示，台江國家公園遊客中心榮獲第9屆「優良綠建築」，是1座兼具生態與文化的鑽石級綠建築，建築物採高腳屋設計，保留台江水系原生環境，為各類生物提供理想棲地，旅客不僅能體驗節能減碳建築美學，還可遊覽四草砲台、國聖燈塔與七股潟湖。

內政部也說，花蓮羅山遊客中心是銀級綠建築，結合客家建築文化與當地自然特色，旅客可步行至附近瀑布、泥火山、溪谷溫泉及羅山林地，體驗東部縱谷奇特自然景觀，沉浸在綠意與文化交織的悠然步調中。

內政部指出，為提倡低碳旅遊精神，鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸工具前往，並自備環保餐具、支持在地特色飲食，相關遊程可至「低碳觀光綠建築知性之旅」網站（https://taiwangbc-tourism.com.tw/index.php）瀏覽及規劃前往。