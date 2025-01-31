快訊

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

走春訪綠建築 內政部推宜蘭傳藝中心、台江國家公園

中央社／ 台北31日電

內政部今天說，推薦民眾春節走訪各地綠建築，包括宜蘭國立傳統藝術中心住宿區與台江國家公園遊客中心都獲獎；此外，日月潭與阿里山也都有綠建築，民眾造訪時也能停留體驗觀賞。

內政部今天發布新聞稿表示，建築研究所攜手交通部觀光署，整合綠建築示範基地及優良綠建築得獎作品，並結合在地人文歷史，民眾貼近綠建築也能體驗當地風俗民情。

內政部說，宜蘭國立傳統藝術中心住宿區榮獲第3屆「優良綠建築」殊榮，建築設計融入景觀特色，保留大量綠地，以密集混種竹林作為迎賓入口，並運用大面積半戶外空間與連貫廊道親近自然；室內設計則採自然通風與採光，並使用承襲蘭陽傳統風格建材，旅客可結合周邊景點如羅東林業文化園區與蘭陽博物館一起參觀。

此外，內政部表示，南投向山遊客中心建築設計靈感來自日月潭，建築融入當地地景，以屋頂草皮與水景營造出與自然對話空間，旅客可以向山遊客中心為起點，探索集集綠色隧道、車埕木材集散地及大觀電廠歷史，體驗日月潭文化與自然脈絡。

內政部說，嘉義觸口遊客中心是銅級綠建築，以輕量化結構與生態設計，呈現阿里山在地特性，中心特別保留當地原有老樹及植栽，運用覆土綠化減少建築外殼耗能，而中心內部設置多元互動展示，為旅客提供阿里山生態與文化的全新視角。

內政部表示，台江國家公園遊客中心榮獲第9屆「優良綠建築」，是1座兼具生態與文化的鑽石級綠建築，建築物採高腳屋設計，保留台江水系原生環境，為各類生物提供理想棲地，旅客不僅能體驗節能減碳建築美學，還可遊覽四草砲台、國聖燈塔與七股潟湖。

內政部也說，花蓮羅山遊客中心是銀級綠建築，結合客家建築文化與當地自然特色，旅客可步行至附近瀑布、泥火山、溪谷溫泉及羅山林地，體驗東部縱谷奇特自然景觀，沉浸在綠意與文化交織的悠然步調中。

內政部指出，為提倡低碳旅遊精神，鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸工具前往，並自備環保餐具、支持在地特色飲食，相關遊程可至「低碳觀光綠建築知性之旅」網站（https://taiwangbc-tourism.com.tw/index.php）瀏覽及規劃前往。

內政部 綠建築

延伸閱讀

嘉義連5震落石砸車幸無人傷 阿里山公路恢復通行

宜蘭走春祈願打卡點！ 「二結王公廟發財樹」摸一摸金元寶 滾滾財氣一整年

日月潭小吃太療癒！地標九蛙變雞蛋糕 饕客大推「一蛙兩吃」

內政部：1996、身分證掛失服務 春節不打烊

相關新聞

把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

今天大年初三，各地清晨仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各...

合歡山凌晨霰夾雪積雪1公分 水晶宮路段當心碰碰車

受到南方雲系北移影響，各地降雨機率提高，合歡山區因水氣充足，今天凌晨陸續下起霰夾雪，原已消融的冰雪，又覆蓋一層新雪，上午...

初三溼答答！ 水氣由南往北增 開工日「立春」強烈冷氣團探9度低溫

今天大年初三，春節連假第7天，中央氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、...

7-ELEVEN逾7千門市助攻年節商機 迎開工、補班為大家打氣加油

喜迎金蛇年到來，統一超7-ELEVEN集結全台超過7000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，串聯時來運轉全店優...

50歲婦過年「血糖值達1000」送ICU 醫籲3點扭轉病情

美食當前，難免讓人忘我沉醉其中。一名50多歲的糖尿病女子，由於擔心長期服用降血糖藥產生的依賴性，常自行減少用量，導致血糖...

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）新年春節仍不斷推出新品！明日周六（2月1日）推出《寶可夢 金／銀》發售25週年紀念周邊商品共19款，其中「刺繡夾克（刺繡外套）」被大讚好想要，另外也有過來人提醒，這次的商品「在日本都是秒殺狀態」，希望台北寶可夢中心可以好好管制黃牛大媽群購買。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。