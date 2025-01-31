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今明水氣最多 專家：下周一強烈冷氣團強度「接近寒流」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一開工日強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部及中南部山區降雨再增多。本報資料照片
下周一開工日強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部及中南部山區降雨再增多。本報資料照片

今天大年初三，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著中高層水氣北上，各地如昨天預期的雲量變多，或是有降雨的狀況開始出現，不過在雲層增多之前，半夜左右在竹苗一帶仍然有很明顯的輻射冷卻現象，最低溫在苗栗西湖的8.4度，其次是苗栗三灣大河的8.7度，新竹峨眉也只有9.1度，雲量增多之後，接近天亮時的溫度反而就沒有更低了。

今明兩天水氣最多，吳聖宇說，原本預期周日才會通過的鋒面，似乎會提早到明天晚間通過，因此今明兩天各地雲量偏多，斷斷續續會有些降雨的機會，雨勢不大，但是外出要記得攜帶雨具。高山地區在水氣增多之後，也會有些零星的冰霰出現的可能性。

吳聖宇說，明晚鋒面通過，周日轉為鋒後的東北季風影響，降雨將會新竹以北到宜花東一帶為主，苗栗以南有機會恢復多雲的天氣型態。

下周一開工日，吳聖宇表示，中高層西風槽通過，北部、東半部及中南部山區降雨再增多，甚至連中南部近山區的平地也可能有些局部降雨的機會。下周二強冷空氣南下，天氣型態較為偏乾冷，只有花東地區仍有些零星局部降雨機會，其他地方為多雲或有機會看到陽光的天氣。

他說，值得注意的是，下周三似乎又會有中層水氣要從西邊向東移出靠近台灣，不排除各地又會變成雲多且有局部降雨的天氣型態，有待觀察，雲層移出的狀況不確定性大。

溫度方面，吳聖宇表示，周日受東北季風影響會開始由北往南下降，真正開始明顯轉冷則是要等到下周一，下周二整天到下周三清晨溫度就會降到最低，下周三白天溫度有機會略為回升上來。台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到8度上下，如果有輻射冷卻作用發生，溫度會更低，預期溫度最低點可能就發生在下周二，至於台北市區的低溫則預估在10至12度間，目前預報仍維持強烈大陸冷氣團等級。

下一波冷空氣南下的型態，吳聖宇表示，從昨天開始模式預報結果逐漸修正，目前看起來極渦低壓發展的位置跟過年前的寒流相比較為偏北，冷空氣南下的路徑也跟著略為偏東，因此模式預報台北的低溫向上修正調整，沒有像前天之前預報的溫度那麼低，不過強度仍然有達到強烈冷氣團的規模，也是滿接近寒流的程度。

冷空氣對台灣的影響程度略微減小，但是吳聖宇表示，對日韓一帶影響的程度還是非常大，預期日韓一帶下周會經歷一次非常顯著的寒冷低溫過程，並且有可能伴隨明顯的降雪，提醒過年後要前往日韓的朋友務必要多加注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫

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