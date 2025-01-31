今明全台飄雨、中部高山可望降雪 開工日強烈冷氣團這時間最冷

今天大年初三，受到南方上來水氣影響，各地可能都有飄雨機會，中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來1周水氣多，下周一強烈大陸冷氣團南下，明顯轉冷，開工日要做好保暖工作，最冷時間點可能是下周二清晨或下周三清晨。中部3000公尺以上高山今明兩天有降雪或下冰霰機會。

曾昭誠表示，迎風面地區可能有些降雨，這樣的狀況可以維持今天一整天到明天。至於明天會有一道鋒面南下，降雨持續，之後還有一波東北季風。到了下周一開工日有另外一波冷空氣南下，強度屬於強烈大陸冷氣團，各地又會有明顯降溫。

曾昭誠表示，台灣上空雲量整體來說偏多，大致上從南方慢慢上來，所以無論平地或高山都有雲量偏多或降雨狀況，全台都有機會降一點小雨，全台雨勢都會有但不會太大。當回波通過的時候，當地就會有零星毛毛雨發生。山區如果有回波通過，不排除降雪或下冰霰的狀況，前往高山要特別留意。

今天台灣整體來說偏東風，曾昭誠表示，今天到明天整體溫度不會過低，今明兩天是偏溫暖的時候。不過台灣西北邊有鋒面慢慢生成，當鋒面生成的時候，明天就會通過台灣，可能有明顯降雨。鋒面通過之後，冷高壓就會逐漸南下，下周一中國上空的冷高壓下來之後，各地溫度會顯著降低。冷空氣影響的時間點，從下周一開始一直到下周三，溫度都會是比較低的。可能到下周四高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，代表東北風慢慢減弱，溫度會慢慢回升回來。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今明兩天白天各地溫度20度以上，夜晚清晨偏冷一些。明天鋒面通過，初五東北季風南下，影響最明顯的是北部和宜蘭，白天高溫明顯下降到18至20度左右，夜晚低溫也會下降一些。

明顯降溫是下周一開工日，他說，有強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，北部、宜蘭溫度15度上下，夜晚清晨可能降到11度左右，空曠地區再低1至2度，部分地區可能有低於10度以下低溫的機會，中南部白天高溫從接近25度降到20度左右，最冷時間點可能是下周二清晨或下周三清晨，一直到下周四整體溫度才會慢慢回升。

降雨趨勢，曾昭誠表示，未來1周水氣多，今天受到南方雲系、明天受到鋒面通過影響，各地有降雨機會，雨勢不會太大，各地有飄雨發生，山區也會有明顯降雨，高海拔地區、中部3000公尺以上高山可能有降雪或下冰霰的情形。周日南方水氣和鋒面都沒有了，但東北季風開始增強，迎風面的北部和東半部、中南部山區有降雨機會。