快訊

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

初三車潮 公路局籲請民眾善用幸福公路App

中央社／ 台北31日電

今天是春節連續假期第7天，公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，已協調客運業者視人潮機動增班，即時交通情況，民眾可用幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢。

交通部公路局透過新聞稿表示，預計今天初三將湧現返回工作地及出遊車潮，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，如台74線臺中環線接國3快官交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。

主要省道幹道則包含台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及台1線水底寮楓港路段等。觀光景點聯外道路，則像是北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台9線、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，台14甲線24K+000至41K+500鳶峰至大禹嶺路段，則因路面結冰積雪，限加掛雪鏈車輛通行，並將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。公路局已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

春節 萬里 觀光景點

延伸閱讀

明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

初三估現旅遊車潮 日月潭、朝天宮等19路段恐壅塞

嘉義連5震落石砸車幸無人傷 阿里山公路恢復通行

嘉義大埔地牛翻身 台18線轎車被落石砸中

相關新聞

把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

今天大年初三，各地清晨仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各...

合歡山凌晨霰夾雪積雪1公分 水晶宮路段當心碰碰車

受到南方雲系北移影響，各地降雨機率提高，合歡山區因水氣充足，今天凌晨陸續下起霰夾雪，原已消融的冰雪，又覆蓋一層新雪，上午...

初三溼答答！ 水氣由南往北增 開工日「立春」強烈冷氣團探9度低溫

今天大年初三，春節連假第7天，中央氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、...

7-ELEVEN逾7千門市助攻年節商機 迎開工、補班為大家打氣加油

喜迎金蛇年到來，統一超7-ELEVEN集結全台超過7000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，串聯時來運轉全店優...

50歲婦過年「血糖值達1000」送ICU 醫籲3點扭轉病情

美食當前，難免讓人忘我沉醉其中。一名50多歲的糖尿病女子，由於擔心長期服用降血糖藥產生的依賴性，常自行減少用量，導致血糖...

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）新年春節仍不斷推出新品！明日周六（2月1日）推出《寶可夢 金／銀》發售25週年紀念周邊商品共19款，其中「刺繡夾克（刺繡外套）」被大讚好想要，另外也有過來人提醒，這次的商品「在日本都是秒殺狀態」，希望台北寶可夢中心可以好好管制黃牛大媽群購買。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。