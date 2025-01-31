初三車潮 公路局籲請民眾善用幸福公路App
今天是春節連續假期第7天，公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，已協調客運業者視人潮機動增班，即時交通情況，民眾可用幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢。
交通部公路局透過新聞稿表示，預計今天初三將湧現返回工作地及出遊車潮，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，如台74線臺中環線接國3快官交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。
主要省道幹道則包含台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及台1線水底寮楓港路段等。觀光景點聯外道路，則像是北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台9線、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段等。
公路局表示，台14甲線24K+000至41K+500鳶峰至大禹嶺路段，則因路面結冰積雪，限加掛雪鏈車輛通行，並將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。公路局已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言