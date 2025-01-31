初三車潮 公路局籲請民眾善用幸福公路App

今天是春節連續假期第7天，公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，已協調客運業者視人潮機動增班，即時交通情況，民眾可用幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢。

交通部公路局透過新聞稿表示，預計今天初三將湧現返回工作地及出遊車潮，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，如台74線臺中環線接國3快官交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。

主要省道幹道則包含台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、南迴公路及台1線水底寮楓港路段等。觀光景點聯外道路，則像是北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台9線、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，台14甲線24K+000至41K+500鳶峰至大禹嶺路段，則因路面結冰積雪，限加掛雪鏈車輛通行，並將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。公路局已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。